Sestdiena, 5. jūlijs – XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pirmā diena – aizritēs

Skatuviskās dejas uzveduma “Viedvasara” zīmē, kas plkst. 18.00 notiks Xiaomi arēnā.

No 5. līdz 13. jūlijam XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos vairāk nekā 30 notikumos 15 norises vietās kopumā piedalīsies 38 114 dalībnieku, no kuriem 33 946 ir bērni un jaunieši, 2793 pavadošās personas, bet 1375 – kolektīvu vadītāji. Taču vai zini, kādi šogad ir populārākie dalībnieku vārdi? Cik kilometru gara virtene izveidotos, ja kopā savienotu visas Svētku kakla lentes?

Kā izrādās, svētku laikā Rīga kļūs par satikšanās vietu 681 kolektīvam no Vidzemes, 279 kolektīviem no Kurzemes, 240 kolektīviem no Latgales, 165 – no Zemgales, 52 – no Sēlijas un 17 diasporas kolektīviem. Latvijas galvaspilsētu Rīgu Svētkos pārstāvēs 448 kolektīvi.

Visvairāk Svētkos būs tautas deju dejotāji (17 041), kam seko kordziedātāji (11 399), mūsdienu deju dejotāji (1756), pūtēju orķestru mūziķi (1474), folkloras kopu dalībnieki (1260) un citu nozaru pārstāvji.

Svētkos kopumā piedalīsies 808 deju kolektīvi, 305 kori, 234 vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņi, 109 mūsdienu deju un hip-hop ielu deju grupas, 81 folkloras kopa, 58 koklētāju ansambļi, 57 skolēnu teātri, 55 mazie mūzikas kolektīvi, 44 pūtēju orķestri, 43 akordeonu ansambļi un 34 simfoniskie orķestri.

Šajos Svētkos vairākiem kolektīviem ir vienādi nosaukumi. Populārākie: “Varavīksne” (6), “Cielaviņa” (5), “Sienāzītis” (5) un “Spārni” (4).

Senākie kolektīvi Svētku rindās ir Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas jauktais koris un meiteņu koris, kas attiecīgi dibināti 1915. un 1916. gadā. Rīdziniekiem seko Pilsrundāles vidusskolas deju kolektīvs “Madaras”, Vecumnieku vidusskolas 5.–12. klašu meiteņu koris un zēnu koris, kas darbojas kopš 1919. gada. Bet Rūjienas vidusskolas putēju orķestris muzicē kopš 1920. gada.

1018 dalībniekiem šī jūlija nedēļa būs dubultsvētki, jo viņi ne tikai piedalīsies Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, bet Svētku laikā svinēs savu dzimšanas dienu!

Svētku laiks ir īstais brīdis jaunu draudzību veidošanai. Svētku dalībnieki var droši mēģināt uzrunāt citu kolektīvu dalībniekus, vadoties pēc populārākajiem meiteņu un puišu vārdiem. Meitenēm tie ir Marta, Anna, Emīlija Paula, Alise, Elza un Elizabete, bet puišiem – Jānis, Gustavs, Roberts, Kārlis, Emīls, Markuss un Ralfs.

Svētku komandā iesaistījušies arī vairāk nekā 900 brīvprātīgo. Skaitliski lielākā vecuma grupa ir 17 gadus vecie brīvprātīgie – 108 cilvēki, savukārt vecākais reģistrētais brīvprātīgais ir 84 gadus vecs.

