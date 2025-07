Lietuvas-Baltkrievijas robeža Foto. AP Photo/Mindaugas Kulbis

VIDEO. Nelegālie migranti, pēc neveiksmīga mēģinājuma šķērsot Lietuvas robežu, uzbrukuši robežsargiem







Lietuvas Valsts robežsardzes dienests (VSAT) piektdien ziņoja par agresīvu incidentu uz Lietuvas – Baltkrievijas robežas Lazdiju rajonā, kur migranti, pēc neveiksmīga mēģinājuma šķērsot robežu, apmētāja robežsargus ar akmeņiem un sabojāja dienesta transportlīdzekli, vēsta Lrt.lt.

Incidents noticis ceturtdienas naktī, kur robežu no Baltkrievijas puses norobežo vairāk nekā četrus metrus augsts dzeloņstiepļu žogs. Robežsargi no Kapčamiestis iecirkņa ar novērošanas palīdzību pamanījuši 14 migrantu grupu, kuri ar pārvietojamām kāpnēm mēģinājuši žogu pārvarēt.

Pamanot tuvojošos robežsargu transportlīdzekli, migranti steidza atkāpties atpakaļ uz Baltkrievijas teritoriju, atstājot kāpnes novārtā.

VSAT, komentējot incidentu, norādīja, ka nespēja šķērsot Lietuvas robežu nelegālos migrantus saniknoja.

“Kādu brīdi pastaigājušies gar robežu, viņi drīz vien nonāca citā atklātā vietā netālu no Maras upes. Agresīvie un nekaunīgie migranti no Baltkrievijas teritorijas sāka mest akmeņus Lietuvas virzienā, lai ievainotu robežsargus un sabojātu viņu transportlīdzekli,” norādīja VSAT.

Viens no akmeņiem trāpījis dienesta automašīnai, to sabojājot, taču neviens no robežsargiem incidentā nav cietis. Migrantu grupa pārsvarā sastāvēja no 20 līdz 40 gadus veciem vīriešiem.

VSAT norāda, ka šī nav pirmā reize, kad migranti, kuriem liegta iekļūšana Lietuvā, met akmeņus, koku zarus un lamājas uz robežsargiem. Līdz šim šogad Lietuvas robežsargi ir apturējuši 917 nelikumīgus mēģinājumus šķērsot robežu no Baltkrievijas puses.

🇱🇹⚠️ Noticis masīvs nelegāļu uzbrukums pret Lietuvas robežu. pic.twitter.com/MfLhBLm9Mc — VPP 🇺🇦🇮🇱🇱🇻 (@MKpolitika) July 5, 2025