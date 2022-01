TESTS: izvēlies visskaistāko guļamistabu un uzzini, ko tas liecina par tavu personību

Foto: Shutterstock/ Pexels. Kolāža – la.lv

Miegs ir viens no svarīgākajiem katra cilvēka ikdienas faktoriem viņa veselības un pašsajūtas skalā. Tieši tāpēc guļamistaba ir tā vieta, kurā tev būtu jājūtas vislabāk. Iedomājies, ka tev ir iespēja izvēlēties jebkuru no šīm sešām guļamistabām, kurā tu justos vislabāk. Izdarot izvēli, nedomā ilgi, izvēlies to, kas tev iepatīkas uzreiz un uzzini, ko tava izvēle liecina par tevi kā personību!

Guļamistaba Nr.1

Tu esi loģisks cilvēks un reti ļauj vaļu emocijām. Visdrīzāk, ka tava profesija ir saistīta ar finansēm, apdrošināšanu vai tirdzniecību. Privātajā dzīvē tu esi nedaudz egoists un vienmēr sākumā domā tikai par sevi. Pēc tam – par citiem.

Guļamistaba Nr. 2

Tu esi smaidīgs cilvēks, kas vienmēr cenšas saskatīt pozitīvo. Tu esi tas, kurs uzmundrina citus tad, kad ir slikti. Mūžīgais optimists!

Guļamistaba Nr.3

Tu esi skeptiķis un, visdrīzāk, tev ļoti patīk būt uzmanības centrā. Tu, visticamāk, neesi precējies un tev nav ģimenes. Vai tu par to domā un ilgojies? Visticamāk, ka ne – šāds dzīvesvieds tevi apmierina!

Guļamistaba Nr. 4

Tevi varētu raksturot vienā vārdā – tu esi sirsnīgs cilvēks! Lai arī savus draugus un tos, kurus patiesi ielaist savā dzīvē – izvēlies ļoti rūpīgi. Tevi nevar piemānīt ar lieliem solījumiem, jo parasti tu ieklausies savā sirdsbalsī.

Guļamistaba Nr. 5

Tu esi romantiķis un mazliet lidinies mākoņos. Bieži vien tev pat saka, ka par daudz. Iespējams, tu kā tauriņš lidinies no puķes uz puķi un meklē “to īsto”.

Guļamistaba Nr.6

Tev patīk piedzīvojumi! Un, vai tad tas ir kas slikts? Nepavisam nē! Tev patīk ceļot, smieties, dzert garšīgu vīnu un būt vienlaikus un visur! Tu esi tas, par kuru saka – prot baudīt dzīvi.