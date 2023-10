Foto: Shutterstock

Tev var šķist, ka esi zaudējis, bet tā nav! Horoskopi 6.oktobrim Ieteikt







Auns

Plānojot kādas darīšanas šodien, pielāgo savu grafiku. Tam jābūt elastīgam, jo var gadīties dažādas izmaiņas.

Vērsis

Šodien tev jābūt īpaši godīgam attiecībā pret visu un visiem, īpaši pret sevi. Tas, protams, vienmēr ir noderīgi, taču dažkārt kārdinājums ir ļoti spēcīgs… Tomēr godīgums ir tas, kas tev patiesi ir ļoti nepieciešams.

Dvīņi

Tev vajadzētu mazliet savaldīt savu lepnumu. Mazliet pazemības izrādīšana dažkārt var nākt par labu tavam biznesam. Tu arī varēsi atrisināt dažus konfliktus.

Vēzis

Šodien tu būsi ļoti sabiedrisks. Tāpēc, ja gatavojies iegūt darbu, kur šī īpašība ir svarīga, pasteidzies tieši šodien doties uz interviju. Tevi pieņems darbā!

Lauva

Šķiet, ka tev nākties aizmirst par savu personīgo dzīvi. Kāds tev piezvanīs un lūgs pēc palīdzības, un tu visu dienu apzinīgi veltīsi šim svarīgajam uzdevumam. Galvenais, lai neaizmirst tev pateikt paldies.

Jaunava

Šodiena tev sagādās dažādas pārmaiņas, iespējams, ka tu pats sev tās būsi sagādājis. Cerams, ka tās būs patīkamas!

Svari

Tavas spējas saskatīt un sajust lietas, ko citi neredz, šodien būs apbrīnojamas. Ja līdz šim tev kaut kas likās liela mīkla, tad šodien tā var nebūt neliksies.

Skorpions

Tu daudz domāsi par nākotni – savu, savu bērnu un vispār visas cilvēces nākotni. No rīta tu iziesi no mājām un paņemsi rokās kādu grāmatu, un visu dienu tavas domas būs saistītas ar to.

Strēlnieks

Tev var šķist, ka esi zaudējis, bet tā nav. Tev tikai vēl nedaudz jāpagaida. Šodien nesāc darīt neko jaunu!

Mežāzis

Tevi pārņems vēlme kaut ko darīt un riskēt, lai gan veselais saprāts nepārprotami norādīs, ka to darīt nevajadzētu gan. Ir bīstami! Nepārkāp šīs robežas!

Ūdensvīrs

Apkārtējie šodien vairāk redzēs to, ko tu dari, nevis to, ko tu runā. Saskarsmē ar citiem esi vērīgs un ņem šo vērā.

Zivis

Dažkārt tu vari daudz ko sasniegt, neveltot tam nekādas īpašās pūles. Un tieši šodien tevi sagaida tāda diena. Tikai nepierodi pie tā pārāk!