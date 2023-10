Šodien tu būsi kā burvis, kas apskaužami viegli paveiks pat vissarežģītākās lietas! Horoskopi 5.oktobrim Ieteikt







Auns

Šodiena būs piemērota svarīgām un nopietnām sarunām. Tu būsi daiļrunīgs un neparasti pārliecinošs, tāpēc noteikti izmanto to savā labā.

Vērsis

Centies neapvainoties uz draugiem, pat, ja viņi tevi pēkšņi pārpratīs. Viņi spēs to novērtēt jau pavisam drīz.

Dvīņi

Svarīgi ir nevis tas, ko tu zini, bet gan tas, kā esi šīs zināšanas ieguvis. Ja nevēlies izplatīt baumas un tenkas, paturi savas domas labāk pie sevis.

Vēzis

Tavs laiks šodien būs ārkārtīgi vērtīgs. Uzdāvini to kādam, kurš to ir visvairāk pelnījis.

Lauva

Šodien nekas neierobežos tavu rīcības brīvību. Ja tomēr kāds mēģina tevi ierobežot – nekautrējies un dzen to prom, jo tev ir tiesības to darīt.

Jaunava

Iespējams, ka tu vēlēsies ātrāk gūt panākumus un izbaudīt tos. Taču atceries, ka ar steigu nekas labs nesanāks, jo labs “nāk ar gaidīšanu”.

Svari

Visu dienu tu vari izniekot, ja dzīsies pēc kaut kā, ko tev nemaz īsti nevajag. Diemžēl tu to sapratīsi tikai vakarā…

Skorpions

Šodien tu būsi kā burvis, kas apskaužami viegli paveiks pat vissarežģītākās lietas! No malas uz tevi raugoties liksies, ka nekas tev nav neiespējams. Citi varēs tevi apskaust.

Strēlnieks

Diezgan daudz kas būs atkarīgs no taviem lēmumiem, tāpēc centies pret tiem izturēties ar maksimālu atbildību. Pārliecinies, ka katrā situācijā tu būsi gatavs risināt visas iespējamās problēmas.

Mežāzis

Šodien tu vairāk iegūsi no saskarsmes ar citiem, nekā zaudēsi. Līdz ar to nevajadzētu apvainoties par niekiem un norobežoties no citiem. Izmanto situāciju savā labā!

Ūdensvīrs

Būtu labi šodien atcerēties par saviem draugiem. Iespējams, tu esi aizmirsis par viņu eksistenci, tāpat kā viņi par tevi. Tāpēc mainīt šo situāciju nemaz nenāks par ļaunu.

Zivis

Esi gatavs, ka uz taviem pleciem gulsies uzdevums samierināt divas strīdīgas puses. Parasti tas ir nepatīkami un arī šodien tā būs, tomēr, ja tevi tas mierina, tu ar šo uzdevumu tiksi galā lieliski.