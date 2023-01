Foto: Unsplash

Tevi gaida aizraujošs vakars! Horoskopi 20.janvārim







Auns

Piekārto šodien savu mājokli, jo tas, ko tu no rīta ieraudzīsi, tev nemaz nepatiks. Diemžēl kārtība nerodas pati par sevi.

Vērsis

Nelieto šodien smagu pārtiku un alkoholu – tas tev ļoti sāpīgi atspēlēsies. Tu būsi pārēdies un tev būs smagas paģiras pat no kādas glāzes vīna.

Dvīņi

Neesi šodien “nelokāms”, jo tieši tas būs tava lielākā kļūda. Jo elastīgāks tu būsi dažādos jautājumos un diskusijās, jo labāk tev pašam. Un tu būsi tikai ieguvējs!

Vēzis

Tavas ieceres ir lieliskas, taču, lai tās šodien realizētu, tev būs mazliet jāiespringst. Zvaigznes tev iesaka nezaudēt optimismu!

Lauva

Tu šodien vari sasniegt zelta vidusceļu saņemot kādu informāciju un to “apstrādājot”. Tev izdosies paņemt no informācijas to, kas tev pašam ir patiesi vajadzīgs.

Jaunava

Tev šodien var parādīties reāla iespēja pierunāt tos, kas agrāk uz šādām sarunām nebija atvērti. Taču tavs pārliecināšanas spēks šodien darīs brīnumus un tev viss izdosies.

Svari

Šodien pienāks tas mirklis, kad tu vairs nevarēsi atlikt kāda svarīga lēmuma pieņemšanu – tev būs jāsniedz atbilde. Pretējā gadījumā tiks izlemts tavā vietā.

Skorpions

Ja tev kāds šodien uzdos jautājumu – “bet ko tu par to domā?”, pacenties atbildēt pēc iespējas solīdāk. Pat, ja tu gribētu pateikt dažus skarbus vārdus, nav ieteicams to darīt!

Strēlnieks

Tu vari kļūt apātisks, un, iespējams, pat uz ilgu laiku. Labākais veids, kā ar to cīnīties ir profilakse. Neļauj sev slinkot!

Mežāzis

Necenties šodien atrast skumjām iemeslu – neatradīsi. Ir tādas dienas, kad skumjas ir visapkārt, un tam nav nekāda pamatojuma. Šī diena ir tieši tāda.

Ūdensvīrs

Pacenties visam, ko tu dari, atrast jēgu. Ja tu jūti, ka “pamati zūd zem kājām”, padomā, kāpēc gan tā notiek? Varbūt tu esi palaidis kaut ko garām?

Zivis

Tevi gaida aizraujošs vakars! Gatavojies tam, pat, ja darbadiena šķiet gara un nogurdinoša.