Tevi gaida lieliskas pārmaiņas! Horoskopi 12.martam







Auns

Tevi gaida lieliskas pārmaiņas. Nepretojies tām! Saprotams, ka pārmaiņas vienmēr nes kaut ko jaunu, taču šoreiz tās būs labas un tevi lutinās.

Vērsis

Šī diena liks tev mācīties no savām kļūdām. Taču padomā no gaišās puses – tu tādas kļūdas vairs nekad nepieļausi!

Dvīņi

Iespējams, ka tu šodien nebūsi adekvāts, lai uztvertu to, kas notiek realitātē. Necenties citus pārliecināt par savu taisnību – absolūti ne pie kā laba tas tevi nenovedīs.

Vēzis

Tu tuvojies tam līnijai, kad vairs neko negribas sasteigt un visu gribas izdarīt pēc iespējas pareizām. Galvenais patiešām nesteigties un atceries, ka visa “sāls” ir niansēs!

Lauva

To, kas šodien tavā dzīvē notiek, ir nopietni jāanalizē. Tu vari daudz ko izprast, taču, ja secinājumus pieņem steigā, noteikti pieļausi kļūdas.

Jaunava

Kaut kas notiks tavā dzīvē tāds, ka tu sāksi sev uzdot jautājumus par pagātni un to analizēt. Vai tas ir labi? Vai tas ir ne pārāk labi? Uz šo jautājumu arī varēsi atbildēt tikai tu pats.

Svari

Vai tev kāds ir zvanījis, taču tu esi bijis pārāk aizņemts, lai atzvanītu? Atzvani gan, jo šis cilvēks ļoti gaida tavu zvanu.

Skorpions

Visus spēkus šodien vajag koncentrēt uz tām lietām, kuras kaut kādu iemeslu dēļ tu neesi pabeidzis un padarījis. Esi gatavs tomēr tām pieķerties!

Strēlnieks

Tavs viedoklis šodien būs atšķirīgs no citu viedokļa. Un tev nav par to jāpārdzīvo! Tev nav par to jātaisnojas! Tev ir tiesības domāt citādi.

Mežāzis

Tava reputācija veidosies tāda, kādu tu pats to uzbursi. Ja tu gribi, lai cilvēki par tevi domā labi, parūpējies par to, lai viņiem būtu iemesls tā domāt.

Ūdensvīrs

Ne tuvu tava rīcība neatbild tam, lai tu varētu teikt, ka neviens tevi nesaprot. Tu pats sevi šodien slikti saproti, ko tad tu gaidi no citiem?

Zivis

Tavs uzdevums šai dienai ir tāds – centies neieteikt nevienam neko tādu, ko nedarītu tu pats. Jautājums gan, vai viņi tevi klausīs! Bet tās jau vairs nav tavas rūpes.