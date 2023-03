Foto: SHUTTERSTOCK

Ir svarīgi izvēlēties nepalikt situācijās, kas ir toksiskas un sāpīgas! Horoskopi no 10. līdz 22. martam Ieteikt







Kristīne Akmentiņa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Auns

Jūs būsiet kaislīgs un iedvesmots strādāt pie jauniem projektiem, idejām, vēlēsieties izrādīt savu iniciatīvu. Tomēr jums viss kārtīgi jāpārdomā un jāsaplāno. Jāsaprot, ka jums šodien ir cits personīgo pienākumu un atbildības kopums un vai tur ir vieta kaut kam vēl. Esiet racionāli un reāli, jums nevajag kārtējo reizi iet darbaholisma vai izdegšanas ceļu. Jums nav jāuztraucas pār ārējām normām un spiedienu, ja esat sekojis savai intuīcijai un neesat atstājis novārtā savu sirdsbalsi.

Vērsis

Lietas virzīsies daudz ātrāk, nekā jūs gaidījāt vai vēlētos, un šķitīs, ka visi sākumi un beigas savijas un savienojas kopā, veidojot vienu veselu, un robežu vairs nav. Dzīve negaida, un pārāk daudz situāciju jau kādu laiku ir paātrinājušās. Atbrīvojieties no nevajadzīgas bagāžas, lai jūs varētu apstrādāt informācijas apjomu un pienācīgi reaģēt. Būs piemērots laiks garīgam darbam, meditācijām, visu veidu ceļvežiem un, iespējams, pat ezoteriskām mācībām. Jūsu prāts būs atvērts, un jums būs nepieciešami veidi, kā panākt progresu, lai stiprinātu sevi un savu veselību.

Dvīņi

Jūs nezināt, kur situācija var jūs aizvest, pat ja būsiet nosvērti un līdzsvaroti vai arī gluži pretēji – emocionāli un dusmīgi. Vienīgais veids panākt vēlamo ir nekavējoties doties prom no tiem cilvēkiem, vietām, pasākumiem, situācijām, kurās negribat būt un jūtaties slikti. Ir pilnīgi pieņemami laiku pa laikam pārkāpt dažas savas robežas vai ļaut pārkāpt citiem, taču ir svarīgi to nepadarīt par ieradumu. Dažu emociju saglabāšana prasīs no jums daudz laika un pacietības.

Vēzis

Cilvēki vai situācijas, ar kurām jau būsiet zaudējis saikni, atgriezīsies jūsu dzīvē, un jūs nebūsiet pārliecināts, vai tam visam pielikt punktu vai arī vēlaties izdzīvot atkal no jauna. Dziļi ieelpojiet un atcerieties, ko gribējāt, uz ko cerējāt un kur atrodaties. Dažreiz ir nepieciešams tikai vērot mirkli un aktīvi tajā nedarboties. Jūtas norādīs pareizo virzienu. Neatstājiet tās novārtā. No tām būs atkarīgs, kā nonākt tur, kur jūtaties laimīgs.

Lauva

Būsiet gatavs tikt galā ar neērtām situācijām, taču būs jāpaliek pietiekami lēnam un mierīgam, lai jūsu prāts un sirds būtu saskaņoti savās darbībās. Nepieņemiet emocionālus lēmumus. Ja jūs steigsieties tam visam cauri, nonāksiet turpat, kur iepriekš – nekad nedodot sev laiku, lai apstrādātu to, kas notiek, un spētu to apzināties. Izsakiet savas domas, neturiet sevī. Daudz kas jums šķitīs kaitinoši, taču jūsu sirdī ir pietiekami daudz mīlestības, lai saprastu dažādu uzvedību iemeslus un iespējamās sāpes, kas cilvēkus noved tur, kur viņi šodien atrodas.

Jaunava

Jūs nepamanīsiet, kā atsevišķas lietas, situācijas savienojas. Ja vērosiet no tālienes, redzēsiet plašāku ainu, tām būs daudz lielāka jēga. Ja esat kaut kur dziļi iesaistīta, var būt grūti izveidot pareizu izpratni un noņemt lieko atbildības nastu no saviem pleciem. Atbildība tiks dalīta vienādi, ja radīsies konflikti. Pārliecinieties, ka ievērojat savas robežas un runājat par tām skaidri. Ir svarīgi izvēlēties nepalikt situācijās, kas ir toksiskas un sāpīgas.

Svari

Šis laiks jums atgādinās par lieliskām iespējām un kādas cerības klātbūtni, kā arī atgādinās par sāpēm, kas neļaus rīkoties. Ja jūs aizvainos kāda cilvēka vārdi vai kontakta trūkums, meklējiet atbildes savā pagātnē un atklāti runājiet par to, kā jūtaties. Dažas situācijas nevajadzētu saglabāt savā atmiņā. Centieties nesamierināties ar mazāk nekā to, ko vēlaties un kas jūs patiesi darītu laimīgu un piepildītu ar mīlestību.

Skorpions

Jums nebūs visas atbildes, un jūs tās neatradīsiet pēkšņi. Dažas problēmas būs daudz toksiskākas un sarežģītākas, nekā jūs gaidījāt, un tās vajadzēs atrisināt jebkādā iespējamā veidā. Viss, ko varat darīt, ir ieklausīties šajos jūtīgajos tematos un ļaut savai intuīcijai vadīt jūs uz mērķiem, kas ieviesīs kārtību. Jūs nevēlēsieties samierināties ar lietām, kas neapmierina jūsu emocionālās vai citas svarīgas vajadzības. Pat ja būsiet gatavs piekāpties noteiktiem kompromisiem, tie neattieksies uz jūsu patieso personību un visu, pie kā vēlaties strādāt pēc pāris mēnešiem un gadiem.

Strēlnieks

Ikdienā būs parādījušās dīvainas situācijas, kas liks jums izmēģināt sevi tajās un kļūt par kaut ko tādu, ko citi pat iedomāties nevarētu. Nākotne nav un nebūs ierakstīta kaut kur plānotājā, un tās gaita būs atkarīga tikai no jums. Kļūs aizvien vairāk darba un pienākumu, kamēr atlīdzība tik proporcionāli diemžēl neaugs. Cīņa par taisnību izraus jūs no veciem modeļiem un agresīvām izvēlēm.

Mežāzis

Jūs nezināsiet, kā laiks ietekmē lietas, ko esat veidojis, taču šķiet, ka tuvāko nākotni būs viegli saskatīt. Jūs nevarat sagaidīt absolūtu skaidrību, ja jūsu ikdienas rutīna nav sakārtota, jūsu prāts un sirds nav attīrīti no pagātnes un jūsu pasaule nav gatava pieņemt to, kas ir jauns un atbilst jūsu vēlmēm. Ja izvēlēsieties palikt komforta zonā, drīz jūs varēsiet tur būt un justies iestrēdzis. Dodieties jaunā piedzīvojumā, apzinoties, ka dažas iespējas var kaitēt, bet arī sagādāt jums neticamu prieku, smieklus un vieglumu. Pasaule ir pilna ar visu veidu brīnumiem.

Ūdensvīrs

Var pietrūkt vārdu, ja mēģināsiet risināt problēmas, kas jau ir pabeigtas un atradušas savu līdzsvarotu, stabilu stāvokli. Ja nevēlaties būt iesaistīts noteiktās sociālās situācijās, dodieties prom, pirmajā vietā izvirzot savas vajadzības. Tomēr pārliecinieties, ka redzat plašāku ainu un jums ir pietiekami daudz izpratnes par situāciju. Ir daži mērķi, kurus esat izvirzījis sev bez lielas kompromisu iespējas vai vieglām izvēlēm. Pieņemiet atbildību pabeigt iesākto, un pieņemiet arī sevi, ja pa šo laiku esat mainījis savas domas.

Zivis

Jums sev nebūs daudz laika, bet jūs nevēlēsieties pārāk ilgi izvairīties no svarīgām lietām savā dzīvē. Tuvam draugam vai partnerim būs viegli jūs virzīt jaunā virzienā, kad viss, ko jūs patiešām vēlēsieties, ir palikt tur, kur ir miers. Rūpīgi izsveriet savas iespējas, pārdomājiet situācijas un pat tad, ja jūsu intuīcija būs spēcīga, pārliecinieties, ka saprotat tās vēstījumus, pirms kaut ko uzsākt. Jūsu vārdi var būt pārsteidzīgi vai aizvainojoši citiem.