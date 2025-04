FOTO: Unsplash.com

Aviācijas pasažieri, iespējams, visvairāk uztraucas par turbulenci lidojuma vidū, taču transporta eksperte ir atklājusi, ka bīstamākais brīdis lidojuma laikā ir tad, kad lidmašīna tuvojas tuvāk zemei.

Mērija Šiavo (Mary Schiavo), CNN transporta analītiķe un bijusī ASV Transporta departamenta ģenerālinspektore, ir norādījusi uz brīdi katrā lidojumā, kas rada vislielāko risku, un to piedzīvo ikviens ceļotājs, raksta Express.

“Nolaišanās un piezemēšanās ir absolūti bīstamākais laiks,” viņa skaidroja nesenā intervijā. “Tas tiešām ir kritisks brīdis, īpaši attiecībā uz sadursmēm gaisā un citām problēmām.”

Pēc Šiavo teiktā, lai gan pacelšanās arī rada savus izaicinājumus, piemēram, lidmašīnas izbraukšanu uz skrejceļa bez atļaujas vai dzinēja atteici drīz pēc pacelšanās, tieši tuvošanās un nolaišanās posmi veido vislielāko negadījumu skaitu.

“Kad paceļaties, jums ir skrejceļš. Jūs redzat to sev priekšā,” viņa sacīja. “Bet nolaišanās un piezemēšanās ir sarežģītāka. Ir satiksme, reljefs un laika faktors, un visam jābūt perfekti saskaņotam.”

Aviācijas drošības iestāžu statistika to apstiprina: vairāk nekā 45% no visiem aviācijas negadījumiem notiek tieši zemei tuvošanās un nolaišanās posmos, lai gan tie veido tikai nelielu daļu no kopējā lidojuma laika.

Nolaišanās laikā piloti vienlaikus risina vairākus uzdevumus: sazinās ar gaisa satiksmes kontrolieriem, pielāgo ātrumu un augstumu, izlīdzina lidmašīnu ar skrejceļu, vienlaikus saskaroties ar potenciāli neparedzamiem laikapstākļiem. Pat nelielas kļūdas vai aizkavēšanās var radīt nopietnas sekas.

Šiavo piebilda, ka negaidītas komplikācijas, piemēram, lidmašīnas ienākšana lidojuma shēmā bez pareizām atļaujām, var izraisīt sadursmes vai skrejceļa incidentus, īpaši noslogotās lidostās, kur lidmašīnas paceļas un nolaižas straujā secībā.

Lai gan lidošana joprojām ir statistiski viens no drošākajiem pārvietošanās veidiem, Šiavo atziņas sniedz nopietnu atgādinājumu par to, cik izšķirošas ir pēdējās lidojuma minūtes. Viņas padoms?

Palieciet sēdus ar piesprādzētu drošības jostu, izvairieties no uzmanības novēršanas un vienmēr klausieties drošības instrukcijās. Viņas vārdiem sakot: “Pēdējās lidojuma minūtes ir tās, kad tas patiešām ir svarīgas.”