Tiesībsargs: Ārsts var vērsties gan pie policijas, gan bāriņtiesas, kas var lemt par vecāku tiesību ierobežošanu









Tiesībsargs Juris Jansons TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” pauda bažas par nesenajiem gadījumiem, kad vecāku rīcība un viedokļi, kas bieži balstīti uz nepatiesu vai maldinošu informāciju, apdraud viņu bērnu veselību un dzīvību. Viņš īpaši izcēla mediķu sūdzības par apmelojumiem un sabiedrībā izplatīto dezinformāciju, kas daudzos gadījumos kavē medicīnisko palīdzību vai pat izraisa traģiskas sekas.

“Šodien mēs saskaramies ar ļoti, ļoti lielu dezinformācijas apjomu,” sacīja Jansons, atsaucoties uz gadījumiem, kad sabiedrībā tiek izplatītas neprecīzas vai apzināti maldinošas ziņas. “Ir cilvēki, kas izlasījuši virsrakstu kādā interneta portālā un uzreiz veido savu viedokli, neizprotot lietas būtību.”

Viens no uzskatāmākajiem piemēriem ir traģiskais gadījums ar nevakcinēta bērna nāvi, ko tiesībsargs saistīja ar vecāku bezatbildību. Jau šobrīd pēc bērna nāves ir izskanējušas versijas, ka puisēns it kā nemaz neesot nomiris no difterijas, ka patiesībā it kā bijuši citi faktori. “Mēs atradīsim iemeslu, lai attaisnotu kaut kādu neprātu,” tiesībsargs norādīja un dezinformācijas smagajām sekām.

Jansons skaidroja, ka mediķu atbildība ir izskaidrot pacienta vai viņa vecāku tiesības un risināt situācijas, kad vecāki atsakās no medicīniskām manipulācijām. Viņš uzsvēra, ka ārsts šādās situācijās var vērsties gan pie policijas, gan bāriņtiesas, kas var lemt par vecāku tiesību ierobežošanu. “Bērnam ir tiesības dzīvot, pieaugt un kļūt par veselīgu sabiedrības locekli,” viņš uzsvēra, uzskatot, ka bērna tiesības un sabiedrības intereses prevalē pār vecāku subjektīvajām tiesībām.

Tiesībsargs arī norādīja, ka mediķiem ir tiesības vērsties pret apmelojumiem, kas nāk no vecāku puses, un uzsvēra, ka šāda rīcība ir būtiska, lai aizsargātu gan medicīnas profesionāļu reputāciju, gan sabiedrības uzticību medicīnas sistēmai. “Protams, mediķiem ir tiesības aizsargāt sevi no apmelojumiem, īpaši, ja runa ir par sabiedrības veselības jautājumiem,” piebilda Jansons.

Šis gadījums kalpo kā brīdinājums par vecāku atbildības nozīmīgumu, kad runa ir par bērnu veselību, un norāda uz nepieciešamību pēc precīzas un saprotamas informācijas aprites, lai novērstu līdzīgas traģēdijas nākotnē.