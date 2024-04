SPECIĀLIZLAIDUMS. Aktuālais par karadarbību Ukrainā

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā (NMPUK) šodien tika nogādāti vēl 14 karā Ukrainā smagi cietuši cilvēki, aģentūru LETA informēja slimnīcā.

NMPUK pacientus sagaidīja multidisciplināra mediķu komanda – dažādu specialitāšu ārsti un aprūpes personāls no NMPUK, Traumatoloģijas un ortopēdijas klīnikas, Vispārējās un neatliekamās ķirurģijas klīnikas. Visiem pacientiem tika veikts vispusīgs veselības stāvokļa skrīnings – dažādi diagnostiskie un laboratoriskie izmeklējumi, pārbaudot arī multirezistento infekciju iespējamo klātbūtni.

Pēc izmeklējumu veikšanas NMPUK – atkarībā no traumu specifikas – pacienti dosies uz citām Latvijas ārstniecības iestādēm.

Ukrainas karā cietušie pacienti uz Austrumu slimnīcu regulāri tiek atgādāti, pateicoties labdarības projekta “M-Help.com” dibinātāju Arvja Reketa un Mārtiņa Medinieka privātai iniciatīvai. Savukārt Georgija Logvinska labdarības fonds, kas darbojas Ukrainā, ir aprīkojis un pārbūvējis autobusu, ar kuru tiek nodrošināta šo pacientu transportēšana.

Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 462 980

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz ceturtdienas rītam sasnieguši 462 980 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1040 iebrucēji.

Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022.gada 24.februārī krievi zaudējuši 7255 tankus, 13 942 bruņutransportierus, 11 836 lielgabalus un mīnmetējus, 1049 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 772 zenītartilērijas iekārtas, 348 lidmašīnas, 325 helikopterus, 9449 bezpilota lidaparātus, 2118 spārnotās raķetes, 26 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 15 949 automobiļus un autocisternas, kā arī 1946 specializētās tehnikas vienības.

Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.

Krievijas iebrukuma Ukrainā laikā 2024. gada 16. aprīlī Doņeckas reģionā stabilizācijas punktā tiek sniegta medicīniskā palīdzība ievainotam Ukrainas karavīram. (Foto: Anatolijs STEPANOVS / AFP) wounded Ukrainian soldier receives a medical treatment at a stabilization point in the Donetsk region, on April 16, 2024, amid the Russian invasion in Ukraine. (Photo by Anatolii STEPANOV / AFP)