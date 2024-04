Dmitrijs Medvedevs atkal spridzina socvietnē “Telegram”. Tur var paskatīties, ko viņš teicis, bet ir viena īstā ziņa, uz ko viņš liek uzsvaru, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” smejas Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

“ASV likumdevējs atbalsta neonacistu bandu. Otra – par pilsoņu karu sadalīto tautu vidū mūsu vienotajā valstī,” Slaidiņš tos nosauc par kārtējiem murgiem un pieļauj, ka Medvedevs “laikam būs kādas sēnes saēdies visdrīzāk.”

Krievijas prezidenta preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs arī, protams, komentējis ASV pēdējos lēmumus par palīdzību Ukrainai: “Tas vēl vairāk ļaus ASV kļūst bagātākai, bet arī vairāk sagraus Ukrainu vienlaikus.”

Slaidiņš to komentē šādi: “Viņi runā tā, ka Ukrainai būtu viņi jāsagaida, ka nu ieradies vecākais brālis un tūlīt viss būs, būs mīlestība, ka viss būs kārtībā. Viņu izpratnē nav tāds uzskats, ka Ukraina varētu pretoties, aizstāvēt sevi. Krievi uzskata, ka viņus ir jāsagaida. Tā ka, ja ilgāk Ukraina turēsies, tad ASV atbalsts būs būtisks.”

Dmitry Medvedev’s wishes to American “partners”:

“No one doubted that American lawmakers would approve of “helping” a gang of neo-Nazis. It was the vote of the joyful bastards of the state:

a) for the continuation of the civil war of the divided people of our previously united… pic.twitter.com/OsT3NZJvE2

— Victor vicktop55 (@vicktop55) April 21, 2024