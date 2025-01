SPECIĀLIZLAIDUMS. Aktuālais par karadarbību Ukrainā Ieteikt







Krievijas aģenti gatavojuši teroraktu Ukrainas armijas daļā

Ukrainas Drošības dienests (SBU) atmaskojis Krievijas specdienestu aģentu tīklu, kas Kijivas apgabalā armijas daļā gatavojis teroraktu ar lielu upuru skaitu karavīru rindās, pirmdien pavēstīja SBU.

“SBU pretizlūkošanas daļa novērsusi asiņainu teroraktu, ko Krievijas specdienesti plānoja veikt Kijivas apgabalā. Speciālās operācijas rezultātā tika aizturēti četri Krievijas aģentu tīkla dalībnieki, kas gatavojās detonēt sprāgstvielas pie ieejas ēkā, kurā izvietota viena no Aizsardzības spēku vienībām,” teikts SBU paziņojumā.

Pašdarinātais spridzeklis bijis mugursomā, ko uz objektu bija jānogādā nepilngadīgam aģentam, kas bija ģērbies Ukrainas armijas formā.

“Pretinieks tiešsaistē izsekoja viņa pārvietošanos un plānoja detonēt spridzekli, tiklīdz jaunietis būs iegājis telpās.”

“Savukārt pats aģents, kuru bija paredzēts uzspridzināt, nezināja, ka viņam tiek gatavots letāls iznākums. Viņš domāja, ka spridzeklis tiks detonēts pēc tam, kad viņš atstās ēku,” teikts ziņojumā.

SBU pretizlūkošana veica virkni pasākumu, lai novērstu teroraktu, aizturēja nepilngadīgo puisi un vēl trīs aģentus, kas bija iesaistīti plānošanā.

“Ar šo teroraktu Krievijas specdienesti vēlējās satricināt sociāli politisko situāciju Ukrainā un radīt iespaidu par konfliktu Aizsardzības spēku iekšienē, kad vieni “karavīri”, izrādot protestu, spridzina citus,” skaidroja SBU.

Visi četri apsūdzētie darbojušies atsevišķi viens no otra, taču viņiem bijis kopīgs kurators no Krievijas.

“Kā noskaidrojās, viens no aģentiem bija 16 gadus vecs students no Kirovohradas apgabala. Viņš no okupantiem saņēma slēptuves koordinātes, kurā paņēma sprāgstvielas un militārās formas tērpus. Otrs tīkla dalībnieks ir 19 gadus vecs jaunietis, kurš, pēc provizoriskiem datiem, nogādāja spridzekli un militārās formas tērpu no “sākotnējās slēptuves” uz slēpni, no kura to paņēma 16 gadus vecais aģents,” teikts ziņojumā.

“Sākotnējo slēptuvi” izveidojušas divas Vinnicas apgabala iedzīvotājas – viņas izgatavojušas spridzekli un paslēpušas to zināmā vietā, sekojot Krievijas specdienestu pārstāvja video instrukcijām.

Kratīšanas laikā no aizturētajiem tika iegūti mobilie tālruņi ar pierādījumiem par viņu sadarbību ar agresoru.

Vienai no aizturētajām tika konfiscēti arī 1,5 kilogrami sprāgstvielu paštaisīta ieroča izgatavošanai.

Īpašā operācija tika veikta Vinnicas apgabala prokuratūras procesuālajā vadībā.

Ukrainas civiliedzīvotāji piedalās militārajās mācībās šautuvē Harkivas apgabalā, Ukrainā, 2024. gada 7. decembris Foto. Scanpix/EPA/SERGEY KOZLOV

Makrons aicina Ukrainu būt reālistiskai teritoriālajos jautājumos

Francijas prezidents Emanuels Makrons pirmdien aicinājis Ukrainu būt reālistiskai jautājumā par teritoriju, piebilstot, ka viņš neredz ātru un vienkāršu risinājumu Ukrainas un Krievijas karam.

Krievija, kas atkārtoti iebruka Ukrainā 2022.gada februārī, ir okupējusi aptuveni 20% Ukrainas teritorijas.

“Ukrainā nebūs ātra un viegla risinājuma,” uzrunājot Francijas vēstniekus Elizejas pilī, atzina Makrons. Vienlaikus viņš brīdināja, ka ukraiņiem nepieciešamas reālistiskas sarunas par jautājumiem, kas saistīti ar teritoriju.

Jaunievēlētais ASV prezidents Donalds Tramps solījis ātri panākt kara beigas, bet nav nācis klajā ar konkrētiem priekšlikumiem uguns pārtraukšanai vai miera līgumam. Tramps stāsies prezidenta amatā 20.janvārī.

“Savienotajām Valstīm ir jāpalīdz mums mainīt situācijas raksturu un jāpārliecina Krievija sēsties pie sarunu galda,” norādīja Makrons. Viņš piebilda, ka Eiropai būs jāpiedāvā Ukrainai drošības garantijas.

“Jaunais Amerikas prezidents pats zina, ka Savienotajām Valstīm nav nekādu izredžu kaut ko iegūt, ja Ukraina zaudēs,” uzsvēra Makrons. Viņš arī brīdināja, ka rietumvalstu uzticamība tiks sagrauta, ja tās piekritīs kompromisam Ukrainas jautājumā tikai tāpēc, ka pašas ir nogurušas. Ukrainas kapitulācija nevar nākt par labu eiropiešiem un amerikāņiem, piebilda Makrons.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdien publicētā intervijā pauda optimismu, ka Trampam izdosies piespiest Krieviju sākt miera sarunas un izbeigt karu.

Emanuels Makrons Foto. Scanpix/Ludovic MARIN / AFP)

Ukrainas pretgaisa aizsardzība notriekusi divas raķetes un 79 dronus

Ukrainas pretgaisa aizsardzība aizvadītajā naktī notriekusi divas Krievijas vadāmās aviācijas raķetes un 79 trieciendronus, pirmdien paziņoja Ukrainas Gaisa spēki.

Raķetes un droni notriekti virs Čerkasu, Čerņihivas, Dņipropetrovskas, Harkivas, Kijivas, Kirovohradas, Mikolajivas, Poltavas, Sumu, Viņņicas un Žitomiras apgabaliem.

Vēl 49 dronu-imitatoru atrašanās vieta pazaudēta bez negatīvām sekām, teikts Gaisa spēku paziņojumā.

Notriekto dronu atlūzas nodarījušas polstījumus ēkām Čerkasu, Čerņihivas, Kijivas, Poltavas un Sumu apgabalos. Pēc provizoriskām ziņām, cietušo nav.

Ukrainas pretdronu vienības karavīri meklē Krievijas dronus Avdijivkas virzienā, Ukrainā, pirmdien, 2024. gada 6. maijā. Foto: AP/SCANPIX