Izcils paraugprojekts. Kā Edgars radīja līklīniju masīvkoka parketu

Andris Ozoliņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Būvniecības izstādē “ComfortHome 2020” plašs skatītāju loks varēja aplūkot, izpētīt un aptaustīt uzņēmumā “LEFF” ražoto līklīniju masīvkoka parketu “Quiet”, kura oriģinālās receptes autors ir Edgars Birže.

Izskolojies par inženieri, Edgars devās “zeļļa” gaitās – pasauli apskatīt un naudiņu nopelnīt. Strādājot būvniecībā Spānijā, viņš ievēroja, cik elegantas izskatās koka grīdas, izgatavotas no gariem dēļiem, kas izgriezti, saglabājot koka stumbra dabisko formu ar visiem raksturīgajiem līkumiem un zaru vietām. Šī vizuāli ļoti efektīgā grīdas klājuma forma ir arī viena no darbietilpīgākajām un dārgākajām. Turklāt tāda ļauj atstāt grīdā to lietaskoka daļu, kas, izzāģējot taisnus, aizietu krāsnī.

Atgriezies dzimtajā Tirzā, viņš sāka gudrot, kā ar vienkāršām un ne pārāk dārgām metodēm varētu īstenot līdzīgu visaugstākās klases projektu. Pagāja apmēram trīs gadi. Visu ražošanas tehnoloģiju izdomāja pats Edgars, tam palīdzēja viņa galdnieka pieredze, tehniskās zināšanas un programmēšanas iemaņas.

Biznesa idejas noslīpēšanai Edgars pieteicās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Biznesa inkubatorā Madonā, kur papildināja savas zināšanas pie mentora un ieguva atbalstu dalībai izstādēs.

“Viena no vadošajām Eiropas firmām šāda tipa parketa ražošanā pirms pāris gadiem tika aizvērta, un mans piedāvājums, cik zinu, šobrīd reģionā ir vienīgais,” stāsta Edgars. “Dalība mēbeļu izstādē Zviedrijā ar “Quiet” man bija tik veiksmīga, ka šobrīd ražotni jau paplašinām, jo jāveic dažādi pasūtījumi Nīderlandē, Lielbritānijā, Singapūrā, Itālijā, Francijā un Norvēģijā.”

Gatavojot zāģmateriālus, parasti atgriezumos nonāk tā saucamie nekondīcijas baļķi, kuru stumbru taisnums un zarainums neatbilst standartam. Atjautīga meistara rokās tieši šādi nestandarta ozoli kalpo par dabisko līniju parketa izejmateriālu.

Parkets sastāv no diviem slāņiem. Augšējā sešu milimetru biezā cēlkoka kārta pielīmēta pie 12 mm biezās bērza saplākšņa bāzes. Dēlīši tiek spundēti ar pilno spundi.

“Dēļu izmērus un formu ievadu datorā, tur notiek pati mākslinieciski radošākā operācija, jo katrs dēlis jāsavieno ar otru tā, lai pēc iespējas izceltu koka stumbra dabisko līniju skaistumu,” ražošanas noslēpumos dalās Edgars. “Savienojot dodu priekšroku tām līnijām, kas visvairāk raksturo koku un ko parasti cilvēki parketā nemaz neredz.

Piemēram, zari koku sānos veido viļņainu šķiedru rotaļu. Tā kā koka zaru vietas un reizēm arī stumbrs veido dabiskas plaisas, defektu pārvēršam par efekt.u

Plaisas aizdarinām ar izturīgiem epoksīda sveķiem, kurus ietonējam tādā krāsā kā koka apdarei izmantoto OSMO eļļu. Kad sagataves ir izzāģētas, tās spundējam, ieklājam sveķus un līdz pat astoņām reizēm ar arvien smalkāku smilšpapīru kalibrējam speciālā iekārtā, pēdējo reizi izmantojot smalko 240. markas smilšpapīru. Lai labāk saskaņotu telpas interjeru, tādā pašā stilā veidojam arī bīdāmo durvju un galdu virsmas.”

Precīzi pēc izmēriem datorā tiek salikta dēlīšu puzle un izzāģētas sagataves. Katrs dēlis tiek sanumurēts atbilstoši plānam un vispirms savākts ražotnē uz grīdas, lai pārliecinātos, ka viss ir, kā nākas.

Gatavo materiālu klients var viegli samontēt un pielīmēt pats ar atbilstošu līmi.

Šobrīd parketu ražo vairāk nekā 10 dažādos toņos un var arī klientam materiālu nogādāt tīru – neeļļotu. Ar laiku grīdas eļļas klājumu var regulāri atsvaidzināt vai arī atjaunot. Grīda top četru līdz sešu nedēļu laikā.

“Izvēloties īpašu līklīniju ozolkoka parketa grīdu, tā kļūst par telpas dvēseli, jo katrs dēlis ir unikāls. Bet dabisks ir tas, kas attīstās.

Šobrīd sākam ražot arī ekskluzīvo riekstkoka parketu. Plānojam virzīties uz pilnu mājas interjera nodrošināšanu ar koka izstrādājumiem.

Šobrīd biznesa attīstība ir veiksmīga un ļauj mums optimistiski raudzīties nākotnē,” pārliecināts Edgars.

VĒRTĒJUMS: izcils paraugprojekts

Ineta Vabule, LIAA Biznesa inkubatora Madonas nodaļas vadītāja: “Edgars ir praktisks, pilns enerģijas un zina, ko vēlas. Piedevām viņš spēj ātri mainīt taktiku, ja izvēlētais variants neder. Spēj būt atklāts, atzīt savas kļūdas un tās zibenīgi labot. Vērtēju Edgara uzņēmējdarbību kā izcilu paraugprojektu, kas veidojas arī ar mūsu inkubatora atbalstu.”