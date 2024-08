“Toreiz Latvijā bija krievu armija, solīja arestēt, nošaut – tos draudus nevar salīdzināt ar šodien esošajiem!” norāda Godmanis Ieteikt







“Man tās trīs dienas 19-21. augusts atmiņā ir ļoti smagā stāvoklī!” atceroties Baltijas ceļu, TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” saka Ivars Godmanis, LR Ministru padomes vadītājs (1990-1993), Ministru prezidents (2007-2009).

Viņš saka, ka nebija tādas nolemtības sajūtas, bet nu arī optimistisks viņš nebija.

“Es drīzāk domāju, kā mums ar godu un cieņu tagad rīkoties, lai pēc tam nesaka, ka mēs padevušies vai aizmukuši. Tas bija viens no vadmotīviem, kāpēc tā turējāmies. Toreiz piedzīvoto gan nevar salīdzināt ar šobrīd pasaulē notiekošo. Šobrīd draudu līmenis Latvijā ir daudz mazāks! Toreiz mums bija sveša armija iekšā, kas rīkojās kā grib, draud visus arestēt, nošaut, to nevar salīdzināt. Mēs neesam vieni paši vairs! Bet vienmēr jāatceras kādu savu godu un cieņu jāsaglabā tāpat vienmēr, pat, ja izredzes uz labu iznākumu ir mazas, toreiz mums izdevās, bet to pat īpaši tā negribas atcerēties!” Godmanis teic.

Jau ziņots, ka, atzīmējot Baltijas ceļa 35.gadadienu, Rīgā piektdien, 23.augustā, notiks vairāki pasākumi, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.

Plkst.11 pie Brīvības pieminekļa notiks ziedu nolikšanas ceremonija par godu Baltijas ceļa 35.gadadienai un Ziemeļu un Baltijas valstu (NB8) parlamentu priekšsēdētāju sanāksmei Latvijā.

Savukārt plkst.13 Brīvības laukumā svinīgi atklās starptautisku izstādi “Akcija Baltijas ceļš – vienoti brīvībai”. Izstādē būs apskatāmas dažādas fotogrāfijas no 1989.gada 23.augusta notikumiem.

Izstādi veidojis Latvijas Nacionālais arhīvs sadarbībā ar Igaunijas Nacionālo arhīvu, Lietuvas Centrālo Valsts arhīvu un Lietuvas Valsts Mūsdienu dokumentu arhīvu. To varēs apskatīt līdz 10.septembrim, bet pēc tam, no 16.septembra līdz 29.septembri, izstāde būs skatāma Prāgā.

23.augusta vakarā no plkst.18 līdz 20 pie Brīvības pieminekļa notiks koncerts “Vienoti brīvībai”, kur izskanēs komponista Mārtiņa Miļevska radītās koncertprogrammas pirmatskaņojums. Pirms svinīgā koncerta klātesošos uzrunās pirmais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs Dainis Īvāns, Ministru prezidente Evika Siliņa (JV), kultūras ministre Agnese Lāce (P) un Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis (JV).

Koncertu būs iespējams vērot arī tiešraidē portālā “Lsm.lv”, klausīties tiešraidē Latvijas Radio ēterā un atliktajā tiešraidē Latvijas Televīzijā.

No 23.augusta līdz 10.septembrim Brīvības laukumā būs apskatāms arī vides objekts “Pievienojies Baltijas ceļam!”.

Baltijas ceļš ir spilgtākais Baltijas tautu vienotības apliecinājums kopīgai cīņai par valstiskās neatkarības atjaunošanu pirms 35 gadiem. Aptuveni divi miljoni cilvēku sadevās rokās, veidojot cilvēku ķēdi, kas savienoja visas trīs Baltijas valstu galvaspilsētas, lai pievērstu pasaules uzmanību Baltijas valstu nelikumīgajai pievienošanai PSRS un starptautisko tiesību pārkāpumiem.

Baltijas ceļš iekļauts UNESCO programmā “Pasaules atmiņa”, uzsverot šī notikuma nozīmīgumu kolektīvās atmiņas veidošanā.