Foto: Africa Studio/SHUTTERSTOCK

Tradicionālie Lieldienu ēdieni kopš senseniem laikiem, kas cieņā arī mūsdienās Ieteikt 10







Agrāk pavasaris nebija tas bagātākais gadalaiks, jo pagrabi un pieliekamie jau patukšoti un ēdienu gatavošanai nebija sevišķi lielas produktu izvēles.

Tradicionālie ēdieni

Lieldienā pilnīgi pietiek ar olām un tradicionālo šķiņķi, dažādiem piena produktu un miltu izstrādājumiem. Galdā lika pupas un zirņus. Taisīja pitas, kur vārīti kartupeļi samīcīti kopā ar zirņim un pupām. Lai ēdiens sātīgāks, izmantoja grauzdētas kaņepes un tauciņus.

Maizīti cepa kā apaļu plāceni, kas ir saules simbols. Lieldienā un citos saulgriežu svētkos galvenais dzēriens bija alus. Par to vajadzēja gādāt jau iepriekš.

Kaucmindietes (pagājušā gadsimta 30. gados) atzina, ka svētku galdā piemēroti tādi ēdieni kā buljons, buljona kūka, pupiņu zupa, olu tornis, zaļumu olas, siļķe, pikantie rullīši, dažādas pashas (vārītā, vienkāršā, šokolādes, rozā), Lieldienu maize, ķiršu torte, Lieldienu cepumi, mandeļu kūkas, šprickūkas, vēja kūkas un citi gardumi.

Saldā biezpiena masa

Par pashas nosaukumu varam pateikties ebrejiem. Šo biezpiena masu var saukt arī Lieldienas, jo vārds pasch (no ivrita vārda pesach) nozīmē Lieldienu svētkus. Lieldienu vārds daudzās valodās cēlies no ivrita pasch. Šos svētkus svin nisānā – senebreju reliģiskā gada pirmajā mēnesī.

Pasha ir salda biezpiena masa, kurai pēc sirds patikas pievieno dažnedažādus kārumus: riekstus, šokolādi, augļus, marmelādi, rozīnes. Pashu var vārīt (ilgāk glabājas) vai gatavot svaigā veidā (tad jānotiesā ātrāk).

Krievijā un citur pasaulē no paaudzes paaudzē tiek izmantoti pashas trauki – tajos gatavo tikai pashu. Šiem īpašajiem traukiem ir apaļa, piramīdas vai zvana forma un iegrebts pareizticīgo krusts un burti XB, kas tulkojumā nozīmē – Jēzus augšāmcēlies.

Pashas trauka vietā var izmantot puķu podu ar caurumu. Tā iegūs gan zvana formu, gan liekais šķidrums notecēs pa caurumu.

Siera kūkas saldo biezpiena masu pazina jau Senajā Grieķijā. Tas bija grieķu atlētu cienasts olimpisko spēļu laikā (varētu pat teikt – sava veida dopings) jau 776. gadā pirms Kristus dzimšanas.

Īsts pashas kults ir Krievijā – Lieldienas ir gavēņa laika beigas, kam seko kārtīga izēšanās. Pasha ir ļoti trekna un barojoša.

Pasha

Foto: Elena Trukhina/SHUTTERSTOCK

• 1 kg biezpiena

• 200 g sviesta

• 200g cukura

• 200 g saldā krējuma

• 200 g rozīņu

• 5 olas

• divas saujas mandeļu

• viena citrona miziņa

• puspaciņa (15 g) vaniļas cukura

Mīkstu sviestu saputo ar daļu cukura un vaniļas cukura. Pievieno caur sietu izberztus svaigu olu dzeltenumus. Arī biezpienu izberž caur sietu. Pievieno sasmalcinātas mandeles un karstā ūdenī noplaucētas rozīnes. Kam patīk ļoti salds, var pielikt sacukurotos augļu gabaliņus un ogas.

Saldo krējumu saputo ar pārpalikušo cukuru un vaniļas cukuru stingrās putās. Uzmanīgi iecilā biezpiena masā.

Pashas formu izklāj ar pārtikas plēvi un pieblietējot iepilda biezpiena masu. Pa nakti notur vēsā vietā.

Rotā ar dažādiem augļiem (zemenēm, kumkvatiem, kas atgādina mazas oranžas oliņas), marmelādes gabaliņiem, M&M konfektītēm, piparmētras lapiņām.

Vārītā pasha

Foto: Irina Meliukh/SHUTTERSTOCK

• 1,5 kg biezpiena

• 200 g sviesta

• 200 g cukura

• 200 g saldā krējuma

• 300 g rozīņu

• 200 g sukāžu

• 2 citroni

• 4 olu dzeltenumi

• vaniļa

Biezpienu izberž caur sietu un sablendē. Katlā izkausē sviestu. Pievieno cukuru un uz vidējas liesmas maisa, līdz tas izkūst. Masai pievieno biezpienu un karsē. Pievieno olas, sukādes un rozīnes. No citroniem norīvē miziņu un izspiež sulu, pieliek karstajai biezpiena masai. Visu nepārtraukti maisa, līdz masa sāk vārīties.

Katlu noceļ no plīts, masu pārlej vēsā bļodā un atdzesē, ik pa brīdim apmaisot. Atdzisušajai masai pievieno ar vaniļu saputotu saldo krējumu. Caurdurī ieklāj samitrinātu marli un ielej biezpiena masu.

Masu liek izraudzītajā traukā, noslogo un noliek vēsumā. Vislabāk vēsumā noturēt diennakti vai vismaz 12 stundas.

Pirms pasniegšanas pashu izgāž uz šķīvja (to var izrotāt ar ēdamiem ziediem), noņem marli. Tas nekas, ja pasha izjūk, – to apēdīs arī no bļodas ar lielām karotēm.

PADOMI

Foto: Andrewgorbi/SHUTTERSTOCK

• Biezpienam jābūt treknam. Vājpiena biezpienā ir vairāk šķidruma, un pasha var izjukt.

• Lai biezpiens būtu sausāks, tas pāris stundu jāpatur zem sloga.

• Pasha jāgatavo laikus, lai liekais šķidrums notecētu un biezpiens sevī uzņemtu pievienoto vērtību: sukāžu, ķiršu, riekstu, rozīņu garšu buķeti.