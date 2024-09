“Tramps nosauca Zelenski par “labāko pārdevēju vēsturē”,” tā šodien soctīkla vietnē “X” informēja ārvalstu medijs “NEXTA”, ierakstu papildinot ar video, kurā dzirdama bijušā ASV prezidenta Donalda Trampa visai dzēlīgā piezīme par Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska spējām, proti, talantu pārdot.

“”Es redzu, ka Zelenskis ir šeit. Es domāju, ka viņš ir labākais pārdevējs vēsturē: katru reizi, kad viņš ierodas valstī, viņš aiziet ar 60 miljardiem dolāru. Viņš tik ļoti vēlas, lai viņi [demokrāti] uzvarētu šajās vēlēšanās, bet es darīšu citādi – es strādāšu, lai panāktu mieru.” – politiķis sacīja mītiņā Pensilvānijas štatā,” rakstīja “NEXTA” par to, ko sacīja Tramps par Ukrainas prezidentu Zelenski vienā no savām ASV prezidenta vēlēšanu kampaņas runām pirmdien, 23.septembrī. “Viņš [Tramps] arī atkārtoja savu paziņojumu, ka pēc inaugurācijas viņš piezvanīs Putinam un Zelenskim, un “aicinās viņus vienoties”,” ziņoja “NEXTA”.

Trump called Zelensky “the best salesman in history”

“I see that Zelensky is here. I think he’s the best salesman in history: every time he comes into the country, he walks away with 60 billion dollars. He wants so badly for them to win this election [the Democrats], but I’m… pic.twitter.com/rveIgYOvHs

