Trampu jaunākais dēls Barons piesaistījis plašu uzmanību tēva jubilejas svinībās – kameras fiksē acīmredzamas pārmaiņas 0
Donalda un Melānijas Trampu dēls Barons Tramps gadiem ilgi ticis uzskatīts par vienu no noslēpumainākajiem Trampu ģimenes locekļiem. Atšķirībā no tēva vecākajiem bērniem viņš reti runā publiski, nav aktīvs sociālajos tīklos un parasti izvairās no uzmanības centra. Tieši tāpēc viņa parādīšanās publiskos pasākumos gandrīz vienmēr kļūst par mediju tematu.
Tā noticis arī šoreiz. Kā vēsta “Page Six”, 20 gadus vecais Barons Tramps nedēļas nogalē ieradies UFC Freedom 250 pasākumā Baltā nama zālienā, kas tika rīkots par godu Donalda Trampa 80. dzimšanas dienai un ASV 250. gadadienas svinībām. Tā bija viena no retajām Barona publiskajām parādīšanās reizēm pēdējo mēnešu laikā.
Mediji īpaši pamanījuši viņa jauno tēlu. Ja iepriekš Barons bieži redzēts ar stingri atpakaļ saķemmētiem matiem un ļoti formālu izskatu, tad šoreiz viņš bija izvēlējies brīvāku stilu — garākus, nedaudz nekārtīgākus matus, uzvalku bez kaklasaites un mazāk oficiālu kopējo tēlu.
Pasākumā Barons bija kopā ar citiem Trampu ģimenes locekļiem. Mediji raksta, ka viņš bija redzams līdzās pusbrāļiem un pusmāsām — Donaldam Trampam junioram, Ērikam Trampam, Ivankai Trampai un Tifānijai Trampai. Klāt bija arī viņa vecāki — Donalds un Melānija Trampi.
Barons šobrīd studē Ņujorkas Universitātē. Ārvalstu mediji raksta, ka viņš saistīts ar NYU Stern School of Business, bet pēdējā laikā vairāk uzturas arī Vašingtonā, kas ļauj viņam būt tuvāk ģimenei laikā, kad tēvs atkal atrodas Baltajā namā.
Lai arī Barons pats ar politiskiem paziņojumiem neizceļas, viņš pēdējos gados arvien biežāk tiek pieminēts tēva politiskās stratēģijas kontekstā. ABC News iepriekš vēstīja, ka Barons 2024. gada kampaņas laikā tēvam palīdzējis kā neoficiāls “podkāstu padomnieks”, iesakot, kuros interneta raidījumos un platformās Donaldam Trampam vajadzētu parādīties, lai sasniegtu jaunākus vēlētājus.
Savukārt Melānija Trampa ilgstoši tiek raksturota kā ļoti aizsargājoša māte. Viņa vairākkārt uzsvērusi, ka Barons ir viņas cilvēks un viņa respektē dēla izvēles. Kad Barons uzsāka studijas Ņujorkā, Melānija skaidroja, ka tā bijusi viņa paša izvēle — mācīties Ņujorkā un dzīvot ģimenes mājās.
Mediji arī norāda, ka Melānija centusies dēlu pasargāt no pārlieku lielas publiskās uzmanības. Tas varētu izskaidrot, kāpēc Barons, lai arī ir prezidenta dēls, joprojām publiskajā telpā parādās krietni retāk nekā citi Trampu ģimenes pārstāvji.
Tomēr pilnībā no sabiedrības uzmanības viņš vairs neizvairās. Šogad Barons nonācis mediju redzeslokā arī biznesa dēļ. Ārvalstu mediji vēsta, ka viņš ir viens no jaunā dzērienu zīmola SOLLOS Yerba Mate direktoriem. Uzņēmums saistīts ar Dienvidfloridu un plāno tirgot yerba mate dzērienus, tostarp ar ananāsu un kokosriekstu garšu.
Tas licis daļai mediju rakstīt, ka Barons sāk sekot ģimenes biznesa tradīcijām, lai gan pagaidām viņa galvenā nodarbošanās joprojām ir studijas. Atšķirībā no tēva un vecākajiem brāļiem un māsām, Barons pats publiski savus nākotnes plānus gandrīz nekomentē.
Barona parādīšanās tēva jubilejas pasākumā parādīja, ka viņš vairs nav mazais zēns, kuru pasaule pirmoreiz iepazina Donalda Trampa pirmajā prezidentūrā. Tagad viņš ir pieaudzis, piesardzīgi ienāk publiskajā telpā un, šķiet, pamazām veido pats savu vietu Trampu ģimenes stāstā.