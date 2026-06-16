“Tagad ķersimies tam klāt!” Tramps paziņo par jaunu posmu Ukrainas kara izbeigšanai 0
ASV prezidents Donalds Tramps, kurš nesen noslēdzis miera vienošanos ar Irānu, plāno atgriezties pie Krievijas un Ukrainas kara jautājuma.
Kā ziņo “Dialog”, ASV līderis Donalds Tramps 15. jūnijā kopīgā preses konferencē ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu paziņoja, ka vēlas atsākt starpniecības centienus starp Ukrainu un Krieviju.
Tramps norādīja, ka iepriekšējā dienā viņam bijušas “ļoti labas” telefonsarunas gan ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, gan Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu.
“Es domāju, ka viņi abi ir atvērti tam (kara izbeigšanai),” sacīja ASV prezidents.
Viņš uzsvēra, ka tagad plāno pievērsties Krievijas un Ukrainas kara izbeigšanai, kas, pēc viņa teiktā, ik mēnesi prasa aptuveni 25 tūkstošu cilvēku dzīvības.
“Tagad, kad tas (karš ar Irānu) ir beidzies, mēs pievērsīsimies tam. Redzēsim, vai mums tas izdosies,” sacīja Tramps.