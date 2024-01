Jūra Liepājas piekrastē. Kurzemes jūrmala. Ekerānuzņēmums no Ulda Seska profila Facebook.

Trešdien pārsvarā būs apmācies laiks, tikai vietām Kurzemē uzspīdēs saule Ieteikt







Trešdienas rītā gaisa temperatūra visā Latvijā ir 0..+3 grādi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informācija.

Debesis pārsvarā apmākušās, nav ievērojamu nokrišņu. Vietām – galvenokārt valsts austrumu daļā – sabiezējusi migla. Pūš lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš.

Ceļu virsmas temperatūra daudzviet joprojām ir negatīva, tādēļ saglabājas vai no jauna veidojas apledojums.

Atbilstoši LVĢMC datiem Kurzemē un Zemgalē sniega biezums vairs nepārsniedz četrus centimetrus, vietām sniegs nokusis, savukārt austrumu novados saglabājas līdz 10-15 centimetriem bieza sniega kārta.

Rīgā mākoņains rīts, pūš rietumu, ziemeļrietumu vējš četri metri sekundē, gaisa temperatūra +2..+3 grādi.

Maksimālā gaisa temperatūra otrdien Latvijā bija 0..+3 grādi.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 9.janvārī bija +18 grādi Grieķijā un +22 grādi Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu ap -20 grādiem Polijas dienvidos un Ukrainas rietumos, kā arī -32 grādi Krievijā.

❕Latvijā iestājies neliels atkusnis, austrumu ūdenstilpēs turpinās ledus veidošanās. Lielākajā daļā upju izveidojušies ledus un vižņu sablīvējumi. Dažās upēs turpinās ūdenslīmeņa kāpums. Vairāk ℹ️https://t.co/5GOmekWF36 pic.twitter.com/as9gQgsXpZ — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) January 9, 2024

Trešdien Latvijā pārsvarā saglabāsies apmācies laiks, tikai dažviet – galvenokārt Kurzemes piekrastē – uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi.

Vietām valstī – galvenokārt austrumu daļā – gaidāma migla un neliela smidzināšana. Braukšanas apstākļi uz lielceļiem uzlabosies.

Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, vakarā tas kļūs brāzmaināks. Gaisa temperatūra būs 0..+4 grādi.

Rīgā gaidāma apmākusies diena, bez ievērojamiem nokrišņiem. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem, ziemeļrietumiem un gaisa temperatūra būs +3 grādi.

Laikapstākļus nosaka anticiklona ziemeļaustrumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1021 hektopaskāla Latvijas ziemeļaustrumos līdz 1028 hektopaskāliem dienvidrietumos.

Sliktākais ceļu stāvoklis šorīt Latvijas centrālajā daļā, Vidzemē un Latgalē

Šorīt sniegs un apledojums lielā daļā Latvijas teritorijas apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, bet sliktākais ceļu stāvoklis ir Latvijas centrālajā daļā, Vidzemē un Latgalē, aģentūru LETA informēja “Latvijas valsts ceļi”.

Trešdienas rītā apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas šoseju, pa Vidzemes šoseju no Rīgas līdz Cēsu pagriezienam un no Smiltenes pagrieziena līdz Veclaicenei, pa Valmieras šoseju no Murjāņiem līdz Braslas tiltam un no Stalbes līdz Valkai, pa Rīgas apvedceļu abpus Daugavai, pa Bauskas šoseju no Rīgas līdz Dimzukalnam un pa Jelgavas šoseju no Rīgas līdz Olainei.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Liepājas šoseju no Rīgas līdz Kalnciemam un no Anneniekiem līdz Kalvenei, pa Ventspils šoseju no Rīgas līdz Strazdei, pa Daugavpils, Kokneses un Rēzeknes šosejām, pa ceļu Grebņeva- Rēzekne- Daugavpils, kā arī pa Daugavpils un Rēzeknes apvedceļiem.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Bauskas, Dobeles, Kuldīgas, Liepājas, Talsu un Ventspils apkārtnes.

Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistīta 105 “Latvijas autoceļu uzturētāja” ziemas dienesta tehnikas vienības.

10.01. Lielākoties mākoņains laiks, vietām austrumos nokrišņi, arī atkala. Ceļi būs slideni, atsevišķos rajonos veidosies migla. Lēns/mērens ZR/R vējš, austrumos brāzmains. Gaisa t. naktī 0…-3°, piekrastē -1…+2°, dienā 0…+4°. pic.twitter.com/2hEU59kgxD — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) January 9, 2024

Arī Gulbenē un vietām Bauskā pazuda elektrība – https://t.co/TgwAm1QU5k Iemesls droši vien ir straujais temperatūras kāpums un sarmas veidošanās. https://t.co/1bnELbuEol pic.twitter.com/X2Hij3GTFz — Jānis Trallis (@meteozinas) January 10, 2024