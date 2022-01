Foto: Shutterstock

Tu šodien ar apbrīnojamu vieglumu izdarīsi lietas, kas dažiem liksies nereālas! Horoskopi 6.janvārim







Auns

Šodien tu vari uztraukties par kādu notikumu, kas tevi ietekmēs “no malas”. Jāteic gan, ka tu nevarēsi to mainīt, lai cik ļoti gribēsi. Taču vēlāk viss pats par sevi atrisināsies.

Vērsis

Steidzīgi ieklausies tajā, ko pieprasa tavs organisms. Un neatstāj to bez ievērības. Jo šodien tavs organisms var tev “atriebties”, ja tu turpināsi to ignorēt.

Dvīņi

Šodien par tevi par muļķīgi pajokot un ar to tevi arī krietni aizvainot. Nevajadzētu gan krist panikā vai izraisīt no tā konfliktu. Tas visu tikai apgrūtinās.

Vēzis

Nevajadzētu nenovērtēt ikdienas veiksmi, it īpaši, ja tā ar tevi draudzējas jau vairākas dienas. Pirmkārt, pasaki par to zvaigznēm paldies, otrkārt, neprasi vairāk. Lielummānija nav laba īpašība.

Lauva

Tu būsi pilns entuziasma. Neļauj nevienam pārņemt no tevis šo īpašību, jo tā pavisam noteikti noderēs tev pašam.

Jaunava

Šī diena ir kā radīta mīlestībai. Izmanto to šodien! Turklāt visās izpausmēs – ne tikai pret mīļoto cilvēku, bet arī pret bērniem, vecākiem un draugiem – dari viņiem prieku.

Svari

Nemētājies ar naudu un enerģiju, īpaši rīta stundās. Pacenties nevienu arī neaizvainot, jo tas pēc tam ietekmēs arī tavas dienas notikumus.

Skorpions

Šodien tavs uzdevums ir izprast, nevis mainīt situāciju. Izprotot to, tu varēsi šodien apiet “asos stūrus” un iziet sausām kājām no ūdens.

Strēlnieks

Tu šodien vari justies slikti jebkurā kompānijā. Dienu vajadzētu pavadīt vienatnē un izvairīties no kompānijām, kuras tevi patiesi kaitina vai satrauc.

Mežāzis

Tu šodien ar apbrīnojamu vieglumu izdarīsi lietas, kas dažiem liksies nereālas. Apskaužama enerģija apvienojumā ar asu prātu – tas šodien ir par tevi!

Ūdensvīrs

Kāds tevi izmanto vai vismaz vēlas to darīt. Neļaujies, īpaši, ja tev jau ir aizdomas, kurš to dara. Ja kaut ko darot, jūties nekomfortabli, pārtrauc to darīt.

Zivis

Šodien tev būs iespēja saņemt kādu visai vērtīgu brīdinājumu, taču tu vari to neņemt vērā un nesaprast, cik patiesībā tas ir tev vērtīgs.