"Tur jau nav naudas par ko!" Pizele skeptiska par to, ka Krievija varētu okupēt Baltkrieviju







TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” kāds skatītājs uzdeva jautājumu – procentuāli kāda ir Baltkrievijas okupācijas iespējamība, aizejot Aleksandram Lukašenko? “Kas viņu okupēs?” – tādu pretjautājumu smaidot uzreiz uzdeva pulkvežleitnante, Zemessardzes štāba virsniece Anita Pizele.

“Gribas domāt tā, ka arī Krievijai pašai nav naudas, lai uzturētu savus attālākos apgabalus, kur nu vēl kādu papildus republiku uzturēt,” komentēja Pizele. Jau tagad esot redzams, ka Krievijas okupētajās teritorijās, kas ir “nelielas” teritorijas – kaut vai Hersonas apgabals, Zaporižja, tur neesot naudas par ko uzturēt.

“Tur jau nav naudas par ko! Okupācija, ja arī būs, varbūt būs…Bet uzturēt šo teritoriju no saviem līdzekļiem, Krievija nebūs spējīga,” domā pulkvežleitnante Pizele. Viņa tāpēc liek lielas cerības uz Baltkrievijas opozīciju.

Turklāt plašsaziņas līdzekļos jau vēstīts tāds fakts, ka kopš 9.maija svinībām Maskavā un Minskā gan politikas vērotāji, gan mediji izsaka pieņēmumus, ka 68 gadus vecajam Lukašenko ir problēmas ar veselību. 9.maija parādē Maskavā Lukašenko izskatījās nevesels un pat nelielus attālumus veica ar īpašu elektromobili. Maskavā viņš uzturējās tikai dažas stundas, drīz atgriezās Minskā, taču arī tur neteica tradicionālo 9.maija uzrunu.

Savukārt 14.maijā Lukašenko nebija ieradies Valsts karoga, ģerboņa un himnas dienas svinībās Minskā, lai arī iepriekšējos gados tieši viņš šajā ceremonijā uzstājās ar runu. Tā vietā nedēļas nogalē Lukašenko autokortežs bija ieradies slimnīcā.

Katrā valstī, kuras vadītājs vienpersoniski valsti vadījis ilgu periodu, līdera savārgums rada nestabilitāti, tā komentējot augošās aizdomas par Baltkrievijas diktatora Lukašenko savārgšanu, aģentūrai LETA 15.maijā pauda NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts.

Vaicāts, vai Krievijas vadonim Vladimiram Putinam būtu izdevīga sava sabiedrotā zaudēšana, Sārts atbildēja, ka šāds notikumu pavērsiens daudziem spēlētājiem, tostarp, Putinam pavērtu gan iespējas, gan riskus.

“Tīri no Krievijas pozīcijām raugoties, protams, Lukašenko visu laiku ir mēģinājis pretoties vismaz atsevišķām Krievijas politikām Baltkrievijā, tostarp bijis pret Baltkrievijas plašāku iesaistīšanu karā pret Ukrainu. Vienlaikus jāatzīst, ka šobrīd Krievijas veiktspēja nav tajā augstākajā līmenī un nav skaidrs, kā Baltkrievijas elite reaģētu. Līdz ar to es piekrītu, ka tā, iespējams, būtu iespēja, ja skatās no Kremļa perspektīvas, bet tas arī varētu būt risks,” pauda Sārts.