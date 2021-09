Foto: Shutterstock

Tur, kur valda emocijas, nav vietas loģikai – šodien tu par to pārliecināsies! Horoskopi 12. septembrim Ieteikt







Auns

Vienīgais nemiers, kas tev šodien nedos mieru tavam prātam, esi tu pats. Iespējams, ka tu neadekvāti reaģēsi uz apkārt notiekošo.

Vērsis

Tev šodien nāksies slēpt savas īstās sajūtas un emocijas ar “uzzīmētu” smaidu. Viegli neies, taču šajā situācijā neko citu darīt tu nevarēsi.

Dvīņi

Radīsies iespēja noslēgt ļoti izdevīgu darījumu. Ja tev sākums liksies ļoti sarežģīts, tas nekas – vēlāk tas tevī tikai raisīs papildus azartu!

Vēzis

Šī diena var izrādīties visai “karsta”. Notiks ļoti daudz kas un daudz kas tāds, ko tu pavisam negaidīsi. Nāksies iztērēt ne mazums sava spēka un drosmes, taču tas būs to vērts!

Lauva

Šī ir lieliski piemērota diena dažādiem darbiem, kas saistīti ar finansēm un vispār – ar karjeras jautājumiem. Droši vari šiem jautājumiem pievērsties.

Jaunava

Šodien tev nāksies neatliekamā kārtībā meklēt enerģiju sevī. Tā būs pilnīgi izsīkusi un protams, ka tas ļoti iespaidos tavu dienu. Pareizāk sakot – traucēs tai.

Svari

Šodien iespējamas dažādas partneru sarunas. Jebkurā gadījumā zvaigznes tev sola lietišķas sarunas jebkurā jomā. Esi tām gatavs!

Skorpions

Šī diena tevī raisīs nepārliecību un šaubas. Bet tajā pašā laikā – būs kaut kas tāds, kas liks tavai sirsniņai notrīsēt.

Strēlnieks

Šodien no tevis kāds gaidīs tādu rīcību, kurai tu patiesībā nebūsi gatavs. Lai to izdarītu, tev nāksies veltīt milzum daudz pūļu, tomēr, galu galā, tu to spēsi.

Mežāzis

Ne pārāk vajadzētu šodien “lūkoties” savā nākotnē un to minēt – izbaudi šo dienu un ļauj tai ritēt savu gaitu. Mēģināt pareģot notikumus, tas var izraisīt ne pārāk labas sekas.

Ūdensvīrs

Ļoti lielā mērā tu šodien iztērēsi savu enerģiju “pa tukšo” un jēgas no tā nekādas nebūs. Būtu labāk, ja tu savu enerģiju tērētu lietderīgākām lietām.

Zivis

Tur, kur valda emocijas, nav vietas loģikai – šodien tu par to pārliecināsies. Esi gatavs to pieņemt, jo tas mainīs tavus plānus.