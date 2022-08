Šobrīd notiek izvērtēšana iespējamai atomelektrostacijas būvniecībai, atklāj EM pārstāvis Ieteikt







Andris Čuda, Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” atbild uz raidījuma vadītājas uzdoto jautājumu, vai Latvija energoresursu krīzes apstākļos jau intensīvi domā par atomelektrostacijas būvniecību un Ekonomikas ministrija jau ir veikusi zināmus aprēķinus?

Jā, apstiprina A. Čuda, šobrīd ministrija ir izvērtēšanas stadijā par to, kāda šī kodolenerģijas stacija būtu nepieciešama – gan no drošības aspektiem, gan no lokācijas iespējām, tāpat arī no AS “Sadales tīkls” kapacitātēm – kurā vietā tai būtu jāatrodas.

Tāpat tiek ar ekspertiem izvērtēts, kāda tipa atomelektrostacija tā varētu būt.

Jau līdz šā gada beigām mēs – Ekonomikas ministrija plānojam nākt klajā ar informatīvo ziņojumu, kā atomelektrostacijas uzbūvēšanas process virzās, prognozē Čuda.