Tversim rietošās saules staru 18.novembrī Likteņdārzā! Ieteikt







17.novembrī no trīs mūsu valsts nozīmīgu ezeru – Usmas, Rāznas un Burtnieka – krastiem aizsāksies lāpu skrējiens “Latvijas Gaismas ceļš”.

Pirmie startēs skrējēji no Usmas ezera ” Meķiem” 17.novembrī plkst. 7.49. Viņu maršruts būs visgarākais – 257,4 kilometri, toties ugunskuru un dziesmu, kas priecēs līdzjutējus un pašus dalībniekus, te būs visvairāk. Otrais skrējiena posms startēs no Rāznas ezera plkst.18.26 Kaunatā, līdz Likteņdārzam veicot 169,1 kilometru.

Reklāma Reklāma

Pats pēdējais, plkst.20.41, sāksies skrējiens no Burtnieku ezera centra pludmales,. Šī distance būs 150,7 kilometru gara.

Lūgums komandu kapteiņiem vēlreiz ieskatīties laika grafikā – tajā ir veiktas nelielas korekcijas.

Latvijas Gaismas ceļa skrējiena laikā Latvijā tiks iedegti 37 ugunskuri, no kuriem pēdējais – vislielākais, uzmirdzēs Latvijai tik nozīmīgā un simboliskā vietā – Likteņdārzā.

Kulminācija šim noslēdzošam posmam iecerēta brīdī, kad 18.novembra rietošās saules stars šķērsos Amfiteātri (Arhitekts Šunmjo Masuno dārzu ierīkojis ar aprēķinu, lai pēdējie rietošās saules stari skar amfiteātra centru tieši 18. novembrī).

Gan skrējiena mērķis, gan noslēguma pasākums iecerēts kā Latvijas iedzīvotāju vienojošs brīdis, kas piepildīts ar skaistām Latvijas dzimšanas dienas sajūtām.

Dalībnieki aicināti ņemt līdzi gan svecītes, ar kuru palīdzību veidosim izgaismotu Latvijas kontūru, gan svētku uzkodas – liksim tās visas uz lielā galda, cienāsimies un cienāsim citus.

Lai arī daudzi skrējēji skries naktī, aicinām arī viņus ierasties uz kopējo noslēguma pasākumu Likteņdārzā!

Būs gaisma, dziesmas un dejas, būs smiekli un prieki. No skrējēju lāpām aizdegsim lielo ugunskuru un Daugavas viļņiem atdosim trīs mūsu skaisto ezeru ūdeni – lai tek uz Baltijas jūru, uzlādēts ar mūsu gaismu, spēka dziesmām un ticību.

Tāpat kā iepriekšējos skrējienos, organizatori aicina ikvienu iedzīvotāju, skrējēju, riteņbraucēju, dziedātāju, ikvienu, kam mīļa Latvija, būt kopā, gan piedaloties skrējienā, gan pulcējoties pie kāda no kartē iezīmētajiem ugunskuriem.

“Kokneses fonds” valdes priekšsēdētājs, Latvijas Gaismas ceļa organizators Jānis Karalis: “Mēs lepojamies, ka Likteņdārzs šogad kļuvis par šīs brīnišķīgās idejas – Latvijas Gaismas ceļa, noslēguma vietu. Laipni gaidīsim ikvienu, kurš vēlas daudzināt Latviju tās svētkos, būsim vienoti priekā un lepnumā, pārliecībā un ticībā par mūsu valsts un pašu spēku”.

Pasākuma organizatori : Stirnubuks.lv, biedrība “1836” un Likteņdārzs.

Pasākumu atbalsta : veikalu tīkls DEPO, Green Motors I ŠKODA, ES MEDIA, Aizkraukles novada dome un Ilva Kalniņa.

Pasākuma informatīvie atbalstītāji: Staburags, la.lv, Radio2