Ukrainas droni uzbrukuši Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām Rjazaņā un Voroņežas apgabalā, vēsta Ukrainas mediji.

Ukrainas armijas izlūkdienesta pārstāvis tīmekļa vietnei “Ukrainskaja Pravda” apstiprināja, ka Ukrainas droni uzbruka militārajam mērķim Rjazaņā, kam nodarīti ievērojami bojājumi.

Platformas “Telegram” kanāls “Baza” iepriekš vēstīja, ka Krievijas Rjazaņas naftas pārstrādes rūpnīcā naktī pēc dronu uzbrukuma izcēlies ugunsgrēks. “Droni uzbruka Rjazaņas naftas pārstrādes rūpnīcai. Tur izcēlās ugunsgrēks. Pēc aculiecinieku stāstītā, uzbrukums notika ap plkst.3 no rīta. Aculiecinieki ziņoja, ka bija dzirdams troksnis, un pēc tam notika divi sprādzieni,” vēstīja “Baza”.

Otrs mērķis bija naftas pārstrādes rūpnīca Krievijas Voroņežas apgabalā. Ukrainas armijas izlūkdienests oficiāli neapstiprināja, ka droni uzbrukuši šim objektam, bet par to ziņoja Ukrainas medij, atsaucoties uz avotiem izlūkdienestā.

Krievijas Aizsardzības ministrija pavēstīja, ka naktī virs Voroņežas, Rjazaņas, Belgorodas un Kurskas apgabaliem pārtverti ukraiņu droni.

Ekspertu vērtējumā Ukraina ar dronu uzbrukumiem spējusi ierobežot Krievijas naftas pārstrādes iespējas, kas savukārt negatīvi ietekmē eksportu un izraisa degvielas cenu kāpumu vietējā tirgū.

Savā “X” kontā medijs “Nexta_tv” publicējuši arī video kadrus, kuros redzams ugunsgrēks Rjazaņas naftas pārstrādes rūpnīcā.

