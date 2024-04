“Tas ir savienoto trauku princips.” Ekonomists skaidro, kā ukraiņu dronu uzbrukumi Krievijā iespaido naftas cenas pasaulē Ieteikt







“Cik lielā mērā tas var ietekmēt naftas cenas pasaulē, to man precīzi ir grūti pateikt. Skaidrs, ka ietekmēs, jo Krievija ir viens no lielākājiem naftas eksportētājiem, un šis tirgus ir globāls – ja kaut kur nafta ir mazāk, tad ir skaidrs, ka tas ir savienoto trauku princips – tas ietekmēs naftas cenas arī visā pasaulē,” tā TV24 raidījumā “Globuss” pauda ekonomists un politiķis Vjačeslavs Dombrovskis, atbildot uz jautājumu par to, kā naftas cenas varētu ietekmēt ukraiņu dronu uzlidojumi Krievijas naftas pārstrādes uzņēmumiem, tos uzspridzinot.

Dombrovskis, turpinot diskusiju, norādīja, ka ne jau Krievija šobrīd ir lielākais drauds ASV, ja runa ir par naftas cenām. “Tas ir tas, kas notiek Tuvajos Austrumos, tas ir karš, kas notiek starp Izraēlu un Palestīnu. Piemēram, ir prognozes, ja šis konflikts ies plašumā, un tur iesaistīsies Irāna un citi, tad naftas cena varētu sasniegt 150 dolārus par vienu barelu,” norādīja ekonomists Dombrovskis.

Turklāt naftas cenas var iespaidot pat tāds notikums, kāds nesen notika Tuvajos Austrumos, kad ticis nogalināts kāds Irānas ģenerālis, piebilda ekonomists. Pat šāds notikums esot radījis efektu – paaugstinājis naftas cenas tirgū. “Kāpēc? Tāpēc, ka tas signalizē draudus par to, ka šajā reģionā – Tuvajos Austrumos – var izvērsties plašāks konflitks,” tā TV24 raidījumā “Globuss” komentēja ekonomists un politiķis Dombrovskis, apspriežot to, kā ukraiņu dronu uzbrukumi Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā var iespaidot naftas cenas visā pasaulē.

