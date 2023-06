Ukrainas pretgaisa aizsardzība notriekusi 12 Krievijas raķetes, kad vizītē Kijivā uzturējās Āfrikas valstu līderi

Ukrainas pretgaisa aizsardzība piektdien notriekusi 12 Krievijas raķetes, paziņoja Ukrainas Gaisa spēki.

Notriektas sešas ballistiskās raķetes “Kinžal” un sešas spārnotās raķetes “Kalibr”, kā arī divi izlūkdroni.

Visas raķetes notriektas virs Kijivas un Kijivas apgabala, pavēstīja Kijivas kara administrācijas vadītājs Serhijs Popko.

Raķešu uzbrukums notika laikā, kad vizītē Kijivā ieradušies vairāku Āfrikas valstu līderi.

African leaders descended into bomb shelter during #Russian attack on #Kyiv, reports Reuters.

South African President Cyril Ramaphosa, Zambian President Hakainde Hichilema, Senegalese President Macky Sall, Comoros President Azali Assoumani, Egyptian Prime Minister Mostafa… pic.twitter.com/PWLS3pjzxV

— NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2023