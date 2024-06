Uz Baltkrievijas robežas līst asinis: migrants nogalina poļu karavīru, kurš centās aizkavēt viņa nokļūšanu Eiropā Ieteikt







Poļu karavīrs, kuru uz Baltkrievijas robežas sadūra migrants, slimnīcā miris, ziņo televīzijas kanāls TVN.

Poļu karavīrs tika ievainots 28. maijā ap plkst. 4.30. Incidents notika, mēģinot izlauzties cauri 50 migrantu grupai, kas Polijas patruļas virzienā meta zarus un akmeņus.

Pirmo palīdzību ievainotajam sniedza robežsargs. Migranti turpināja uzvesties agresīvi un uzbruka ievainotajam un policistam, kurš viņam sniedza pirmo palīdzību. Robežsargi ar dienesta automašīnām viņus norobežoja.

Robežsargs arī publicēja fotogrāfijas, kurās redzama nūja ar nazi, ko robežsargs bija atņēmis cita ar uzbrukumu saistīta incidenta laikā.

Migrantu uzbrukumi turpinājušies arī trešdien.

Migrantu mēģinājumā nelegāli šķērsot Baltkrievijas un Polijas robežu trešdienas rītā bojātas divas policijas automašīnas, ziņo policija.

Incidents notika netālu no Belovežas ciemata. Robežsargi izsauca policistus, kurus migranti apmētāja ar akmeņiem.

“Policisti atradās savās automašīnaš, kad no Baltkrievijas puses tika mesti akmeņi. Vienai automašīnai tika bojātas durvis, bet otrai – jumts. Par laimi, šoreiz neviens necieta,” paziņoja policijas pārstāvis.

Savukārt pirmdien kāds nelegālais imigrants ar koka zaru iesita pa galvu robežsargam, kurš tika hospitalizēts. Viņa dzīvībai briesmas nedraud.

Reaģējot uz pieaugošo vardarbību, Polijas valdība paziņojusi par pastiprinātiem drošības pasākumiem pie robežas, tostarp par policistu izvietošanu un robežsardzes un armijas personāla apmācību, kā tikt galā ar agresīviem pūļiem.

Paziņots arī par īpašas buferzonas izveidi gar robežu ar Baltkrieviju.

Sākotnēji to bija paredzēts izveidot jau 4.jūnijā, taču tas tika atlikts, kamēr notiek konsultācijas ar vietējām pašvaldībām.

Tikmēr robežsardzes statistika liecina, ka mēģinājumi nelegāli iekļūt Polija no Baltkrievijas kļūst arvien biežāki. Maijā rika reģistrēti aptuveni 7500 šādu mēģinājumu, bet aprīlī – 3400. Kopš gada sākumu reģistrēti gandrīz 17 000 mēģinājumu nelegāli šķērsot robežu, lai iekļūtu Polijā no Baltkrievijas.

Gan Varšava, gan Brisele uzskata, ka nelegālo migrāciju organizē Minskas totalitārais režīms.

Tikmēr Polijā skandālu izraisījušas mediju ziņas, ka sodīti karavīri, kas izmantojuši šaujamieročus konfrontācijā ar nelegālajiem imigrantiem.

Trešdien kļuva zināms, ka vairākas militārpersonas, kas iesaistītas robežas apsardzē, atstādinātas no dienesta pienākumu pildīšanas un apsūdzētas par dienesta pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu un dzīvības apdraudēšanu. Apsūdzības attiecas uz notikumiem, kas norisinājās marta beigās un aprīļa sākumā.

Portāls “Onet” ziņo, ka robežu mēģināja šķērsot migrantu grupa, kurus karavīru brīdinājuma šāvieni gaisā neapturēja. Pēc tam 1.Varšavas mehanizētās brigādes karavīri sāka šaut pa zemi. Aptuveni 43 šāvieni trāpīja žogam. Galu galā nelegālie imigranti atkāpās aiz robežlīnijas.

Polijas militārā policija sāka izmeklēt karavīru rīcību.

Viens no karavīriem, ar kuru sarunājās žurnālisti, pastāstīja, ka trīs karavīri no viņa vienības tika “aizvesti rokudzelžos kā noziedznieki”.

Pret diviem no viņiem sākta tiesvedība, taču vēlāk viņi tika atbrīvoti no apcietinājuma. Karavīrs, kas sarunājās ar žurnālistiem, pauda sašutumu par to, ka tiešā vadība nav daudz centusies viņus aizsargāt.

“Aizturēt militārpersonas, kas atklāj brīdinājuma šāvienus uz migrantiem, kuri viņiem uzbrūk, ir nepieņemami. Militārās policijas rīcība pret aizturētajiem prasa paskaidrojumu. Karavīriem, kuri sargā valsts drošību, ir jābūt pārliecinātiem, ka viņi ir juridiski aizsargāti,” reaģējot uz šīm mediju ziņām paziņojis Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs.