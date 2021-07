Teātra trupas “Kvadrifrons” aktieri Klāvs Mellis un Ance Strazda ir atbildīgi par “Starptautiskās Jāņa Baltvilka balvas 2021” ceremonijas vadību un dramaturģiju. Publicitātes foto

“Debitanti stiprāki nekā jebkad!” Uz Jāņa Baltvilka balvas grāmatu planētas Ieteikt







Aija Kaukule, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

24. jūlijā Latvijas bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP) svinēs rakstnieka Jāņa Baltvilka 77. dzimšanas dienu un pasniegs “Starptautisko Jāņa Baltvilka balvu 2021”, suminot spožākos bērnu un jauniešu literatūras grāmatu autorus un māksliniekus. Balvas ceremonija notiks jau 17. reizi.

“Jāņa Baltvilka balva ir lielākā nacionālā balva bērnu un jauniešu literatūrā – tā ik gadu objektīvi izvērtē visu bērnu un jauniešu grāmatu ražu no pagājušā gada maija līdz šim maijam.

Atlasām tos darbus, kas ir patiešām augstvērtīgi, nevis vadāmies pēc izdevēju ieteikumiem, tāpēc te nonāk arī darbi, kas varbūt nenokļūst “Laligaba” (Latvijas Literatūras gada balva) fokusā,” par Jāņa Baltvilka balvu teic LBJLP pārstāve Silvija Tretjakova, norādot: “Bērnu un jauniešu grāmatas balvas žūrija vērtē kā kopumu – veiksmīgam jābūt gan tekstam, gan vizuālajam.

Baltvilka balva uztur augstu līmeni bērnu un jauniešu literatūrā, turklāt balvas laureātus parāda arī tālāk – starptautiskā vide, LBJLP kā Starptautiskās Bērnu un jaunatnes literatūras padomes (International Board on Books for Young People, IBBY) Latvijas nodaļa laureātus nominē gan Hansa Kristiana Andersena balvai, gan Astrīdas Lindgrēnes memoriālajai balvai, gan IBBY Goda sarakstam.”

Debitanti stiprāki nekā jebkad

Jāņa Baltvilka balvu piešķir piecās kategorijās – “Bērnu un jauniešu literatūra”, “Grāmatu māksla”, labākais debitants saņem īpašu AS “Latvijas valsts meži” balvu “Jaunaudze”.

Balva tiek pasniegta arī par labāko starptautisko bērnu un jaunatnes literāro darbu un arī tā tulkojumu – 2021. gadā šī balva piešķirta franču rakstniecei Delfīnei de Vigānai par romānu “No un es” (“Jāņa Rozes apgāds”, 2021), kā arī darba tulkotājai Intai Šmitei.

“Šogad vērtējamo darbu ir mazliet mazāk nekā pērn, taču pirmoreiz ir ļoti spēcīgas debijas – citus gadus šajā kategorijā nav bijusi īpaša konkurence, bet šogad debitanti ir tik spēcīgi, ka kandidē arī uz citām balvām, ne tikai uz balvu par debiju,” vērtē S. Tretjakova.

Pavisam apspriešanā šogad bija 63 grāmatas, 32 tulkotās literatūras darbi un 31 oriģinālliteratūras izdevums – no tiem “īsajā sarakstā” iekļuva 13 darbi.

“Planēta grāmata” Bo­tāniskajā dārzā

Jau trešo gadu pēc kārtas Jāņa Baltvilka balvas pasniegšanas ceremonija norisināsies Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā.

“Esam ļoti iemīļojuši šo dārzu – tas patiešām atbilst Baltvilka balvas tematikai, arī vērtējot darbus, vienmēr raugāmies, lai darbos būtu dabas tēlojums, Baltvilka valodas svaigums un ritmiskums, – esot Botāniskajā dārzā, arī ceremonijas dalībnieki var būt it kā tuvāk dabai, dzirdēt, kā turpat šalc vējš vai, kā bijis citu gadu, grabinās lietus,” vietas izvēli skaidro S. Tretjakova.

Par ceremonijas centrālo tēmu šogad izvēlēts vadmotīvs “Planēta grāmata”.

“Mūsu rakstnieki un literatūras tulkotāji mistiskā veidā šajā gadā piedāvājuši daudz citplanē­tiešu sižetu. Varbūt tas ir saistīts ar to, ka nezinām, no kurienes un kāpēc šobrīd notiek tas, kas notiek – pandēmija un ar to saistītie ierobežojumi, kuros dzīvojam. Tomēr grāmatas mums dod brīvību fantazēt un būt brīviem,” teic S. Tretjakova.

Kā katru gadu ceremonijā gaidāms īpašs muzikāls notikums – muzikālu pirmatskaņojumu piedzīvos speciāli šim notikumam radītas solodziesmas ar Jāņa Baltvilka dzeju. Dziesmu autore ir komponiste Madara Pētersone, tās izpildīs mecosoprāns Zane Rozenfelde un akordeonists Māris Rozenfelds.

Lasījumi un pastaigu taka “Zīlītēs”

Katru gadu saistībā ar Jāņa Baltvilka balvu notiek jaunākās bērnu literatūras lasījumi, kuros piedalās gan iepriekšējo gadu Baltvilka balvas laureāti un nominanti, gan debitanti.

Šogad publiskais pasākums ir aizstāts ar septiņu autoru topošo darbu videolasījumu, kas būs skatāms LNB “YouTube” kanālā.

24. jūlijā plkst. 11.00 I Meža kapos notiks Jāņa Baltvilka piemiņas brīdis. Savukārt 25. jūlijā plkst. 14.00 Tukuma novada Smārdes pagasta “Zīlītēs” dzejniekam Jānim Baltvilkam veltīta svētdienas pastaiga – Baltvilka radošo un meditāciju taku atklāšana.