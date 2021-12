Foto: Shutterstock

Uz veikalu pēc sniega lāpstas: ar kādu kātu, cik dārgu un no kāda materiāla pirkt? Ieteikt







Indulis Burka, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Līdz ar ziemas atnākšanu nevarēs iztikt bez kāda vienkārša, taču ļoti nepieciešama darbarīka – sniega lāpstas. Kā izvēlēties ērtu, vieglu lāpstu, pie kuras nepielīp un nepiesalst sniegs?

Liela nozīme kātam

Kā jebkurām citām, arī sniega lāpstām kāti mēdz būt no koka, metāla, alumīnija vai stiklšķiedras. Tiem mēdz būt arī ergonomiski izliekumi, kas ļauj darbu paveikt ar mazāku piepūli.

Lāpstas ar stiklšķiedras kātu būs vieglākas, tomēr jāatceras, ka šādas lāpstas jāsargā no asiem triecieniem, piemēram, mēģinot dauzīt sablīvētu sniegu vai ledu.

Nebūtu jāuztraucas, ka lāpsta ar metāla kātu būs smaga. Mūsdienās tiek izmantoti viegli metālu sakausējumi, kas ir ļoti izturīgi.

Joprojām pieprasīti ir koka kāti, tie ir viegli un elastīgi. Jāraugās, lai kāts būtu bez zaru vietām, kas varētu salūzt. Vislabāk izvēlēties lāpstu ar dārgāku kātu no līmēta koka – tam jābūt pietiekami apstrādātam, lai rokās neierautu skabargas. Ilgāk kalpos lakots vai krāsots kāts.

Uzmanība jāpievērš arī sniega lāpstas kāta diametram – vēlamākais būtu ap 5 cm. Jāraugās, lai kāts nebūtu pārāk slidens, jo ar tādu būs grūtāk strādāt.

Kāta galā parasti ir rokturis – D vai T burta formā (parasti koka lāpstām).

Iecienītākie ir D veida rokturi, un arī tiem mēdz būt uzlabojumi, piemēram, mīkstinājums vai pat iestrādāts amortizators triecienu slāpēšanai.

Tāpat ērti, ja uz metāla kāta ir speciāla gumijota materiāla uzlika, kas palīdz stingrāk satvert kātu.

Ar lāpstas kāta garumu gan nevajadzētu pārspīlēt – tam vēlams būt krūšu augstumā. Jo garāks kāts, jo lielāka slodze uz rokām, paceļot pilnu lāpstu.

Būtisks lāpstas materiāls

Visbiežāk sniega lāpstas izgatavo no plastmasas vai metāla, arvien retāk no sa­plākšņa. Lai arī neviens no šiem materiāliem nav mūžīgs, parasti sniega lāpsta kalpo vairākas sezonas.

Plastmasas lāpstas – iegādājoties jāpievērš uzmanība, lai tās būtu izgatavotas no kvalitatīvas aukstuma un triecienu izturīgas plastmasas. Sniegs pie tās parasti nepiesalst. Plastmasas lāpstas skrāpēšana pret asfaltu, betonu vai bruģi pamazām sabojā plastmasu, līdz ar to lāpstas malas var nodilt jau sezonas laikā. Sniega aizmešanai tā vēl derēs, tomēr noskrāpēt ledu vairs nebūs iespējams. Lai lāpsta diltu mazāk, plastmasai bieži vien piestiprina metāla apmalīti.

Tērauda lāpstas – tērauds ir ļoti izturīgs, tāpēc šāda materiāla sniega lāpsta kalpos visilgāk. Tā gan būs salīdzinoši smagāka. Tērauda lāpsta labi kalpos gan sniega, gan ledus tīrīšanai.

Alumīnija lāpsta – tā ir izturīgāka par plastmasu, kā arī vieglāka nekā no tērauda izgatavotā. Alumīnijs gan ir mīksts metāls, tāpēc pie lielākas slodzes var deformēties.

Koka lāpsta – izvēloties noteikti jāpievērš uzmanība, vai tās mala ir apsista ar metālu, kas ļaus lāpstai kalpot ilgāk. Tāpat vēlams to regulāri apstrādāt ar ūdeni atgrūdošiem materiāliem.

Dažādas formas

Sniega lāpstas mēdz būt ar vienu un trim bortiem, pēc konfigurācijas taisnas vai ieliektas. Sniega stumšanai var izraudzīties platu lāpstu – sniega stūmēju, lai tiktu galā ar lielu sniega daudzumu. Ja sniegs jānotīra ātri, stūmējs būs vislabākā izvēle.

Ja spēka nav tik daudz, ērtāka noteikti būs ieliekta trīsbortu liekšķere. Tāpat reāli jāizvērtē, cik lielu liekšķeri varēsiet pacelt. Arī rokot sniegu, nedrīkst pārpūlēt muguru.

Izvēloties sniega lāpstu, jāatceras, ka vairumā gadījumu vislabāk noderēs 40–55 cm plata sniega lāpsta.

Foto: Indulis Burka

Viegla trīsbortu liekšķere sniega tīrīšanai. Izgatavota Somijā. Cena – nepilni 15 eiro.

Foto: Indulis Burka

Kanādā izgatavota lāpsta sniega stumšanai Garant. Plastmasa paredzēta ekspluatācijai arī ļoti zemā gaisa temperatūrā. Cena – nepilni 29 eiro.

Foto: Indulis Burka

Īpaši viegla, taču ļoti izturīga trīsbortu sniega lāpsta. Ražota ASV kompānijā Suncast. Cena – nepilni 30 eiro.

Foto: Indulis Burka

Kompānijas Fiskars sniega lāpsta ar alumīnija kātu, kas vienlīdz noderēs gan sniega stumšanai, gan pārmešanai. Plastmasa nezaudē izturību pat -30 °C salā. Lāpsta ir 53 cm plata, tās svars ir 1,75 kg. Cena – nepilni 45 eiro.

Foto: Indulis Burka

Polijā izgatavota sniega lāpsta stūmējs. Tai ir klasisks koka kāts un D veida rokturis. Ar šādu lāpstu var viegli pārvietot svaigi uzsnigušu, vieglu sniegu. Cena – nepilni 10 eiro.

Foto: Indulis Burka

Somijā izgatavota neliela sniega lāpstiņa automašīnai. Tai ir izturīga metāla liekšķere un plastmasas kāts. To viegli novietot jebkura auto bagāžas nodalījumā. Lāpstiņas garums ir vien 70 cm. Cena – nepilni 8 eiro.

Foto: Indulis Burka

Kompānijas Fiskars 75 cm plats sniega stūmējs lielāku platību tīrīšanai. Plastmasa izturīga pat -30 °C temperatūrā. Tai piestiprināta izturīga tērauda maliņa. Arī rokturis ir no tērauda. Lāpstas svars – 4,3 kg. Cena – 65 eiro.

Foto: Indulis Burka

Klasiska sniega lāpsta koka kātā sniega stumšanai un pārmešanai. Plastmasas liekšķere pastiprināta ar alumīnija maliņu vieglākai piesaluša sniega noskrāpēšanai. Lāpsta izgatavota Polijā. Cena – nepilni 15 eiro.

Konsultējusi veikala “Viss lauksaimniekiem” un interneta vaikala www.pakavs.lv tirdzniecības vadītāja Daila Midega.