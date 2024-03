Uzbrucējs sāka sist ar āmuru…Viļņā uzbrukumu piedzīvojis Navaļņija līdzgaitnieks Leonīds Volkovs

Ziņa papildināta pl.08.43.

Viļņā otrdien notika uzbrukums mirušā Krievijas opozicionāra Alekseja Navaļnija sabiedrotajam Leonīdam Volkovam, ziņoja neatkarīgie Krievijas mediji un Navaļnija preses sekretāre.

“Leonīdam Volkovam nupat uzbruka pie viņa mājas. Kāds izsita automobiļa logu un iesmidzināja viņam acīs asaru gāzi, un pēc tam uzbrucējs sāka sist Leonīdam ar āmuru,” sacīja Navaļnija preses sekretāre Kira Jarmiša.

“Pašlaik Leonīds atrodas mājās, pie viņa brauc policija un ātrā palīdzība,” rakstīja Jarmiša.

Kad Volkovs piebrauca pie mājas, “nezināmi cilvēki ar āmuru izsita vadītāja logu mašīnā un iesmidzināja gāzi acīs,” stāstīja Jarmiša. “Viņš sāka atvairīties ar mašīnas durvīm un kājām. Tāpēc viņam sita, kur trāpīja – pa kājām”.

Lietuvas policija vēlāk paziņoja, ka Volkovs ir aizvests uz slimnīcu.

Trešdienas rītā Volkovs publicēja paziņojumu, ka ir jau mājās no slimnīcas un pateicās par atbalsta vārdiem.

“No manis gribēja iztaisīt karbonādi – vīrietis man uzbruka ar gaļas āmuriņu tieši pie mājas pagalmā, 15 reizes iesita pa kāju. Kāja kaut kādā veidā palika vesela. Staigāt ir sāpīgi, bet viņi saka, ka lūzuma nav, taču es salauzu roku. Tas nav nekas nopietns. Galvenais, ka mēs strādāsim un nepadosimies,” pavēstīja Volkovs.

Viņš nosauca uzbrukumu par “acīmredzamu, tipisku un raksturīgu bandītisku Putina sveicinu no bandītiskās Sanktpēterburgas” un aicināja prezidenta vēlēšanu laikā piedalīties kampaņā “Pusdiena pret Putinu”.

Navaļnija sabiedrotie dalījās ar fotogrāfijām, kurās bija redzami Volkova ievainojumi, tostarp zila acs, sarkana zīme uz pieres un asiņojoša kāja, no kuras asinis bija izsūkušās caur džinsiem. Viņi arī dalījās ar fotogrāfiju, kurā Volkovs uz nestuvēm tiek ievietots ātrās palīdzības mašīnā.

Lietuvas policijas preses sekretārs Ramūns Matonis apstiprināja, ka Viļņā ap plkst.22 noticis uzbrukums Krievijas pilsonim pie viņa mājas. “Notikuma vietā strādā daudz policistu,” sacīja Matonis. Viņš piebilda, ka uzbrukumā aizdomās turamie nav identificēti un vairāk detaļu par uzbrukumu ir plānots paziņot trešdienas rītā.

Žurnālists Sergejs Parhomenko pastāstīja, ka Volkovs dzīvo vasarnīcu ciematā Lietuvas galvaspilsētā Viļņā. “Tātad tas nav gadījuma ielu huligāns vai laupītājs. Tas ir cilvēks, kurš speciāli tur aizbrauca uzbrukt Volkovam,” rakstīja žurnālists.

43 gadus vecais Volkovs ir viens no ievērojamākajiem Krievijas opozicionāriem un bija Navaļnija uzticības persona. Volkovs bija Navaļnija personāla vadītājs un viņa Pretkorupcijas fonda priekšsēdētājs līdz 2023.gadam.

Uzbrukums Volkovam noticis dažas dienas pirms Krievijas prezidenta vēlēšanām, kas tiks rīkotas no 15. līdz 17.martam. Navaļnija komanda aicina piedalīties akcijā “Pusdiena pret Putinu”, kas paredz, ka tie, kas plāno vēlēšanās balsot pret Putinu, ierastos balsošanas iecirkņos vienlaicīgi – 17.martā plkst.12.

Navaļnijs atbalstīja šo akciju. Pēc politiķa nāves viņa līdzgaitnieki nosauca šo akciju par “Alekseja Navaļnija politisko testamentu”.

Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus Landsberģis nosodīja uzbrukumu. “Ziņas par uzbrukumu Leonīdam ir šokējošas. Piekritīgās iestādes strādā. Vainīgajiem vajadzēs atbildēt par šo noziegumu,” ministrs paziņoja sociālo mediju platformā “X”.

NATO dalībvalstī Lietuvā dzīvo daudz trimdinieku no Krievijas. Lietuva arī nelokāmi atbalsta Ukrainu Krievijas iebrukuma laikā.

