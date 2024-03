VIDEO. “Ljoša, paldies par 26 absolūtas laimes gadiem,” Jūlija Navaļnija publicē emocionālu video un atvadu vārdus vīram Ieteikt







Krievijas opozicionāra un Kremļa kritiķa Alekseja Navaļnija sieva Jūlija Navaļnija sociālajā medijā “X” publicējusi emocionālu vēstuli un video savam mūžībā aizgājušajam vīram Aleksejam:

Ljoša, paldies par 26 absolūtas laimes gadiem. Jā, pat par pēdējiem trim laimes gadiem. Par mīlestību, par to, ka vienmēr mani atbalstīji, par to, ka lika man smieties pat no cietuma, par to, ka vienmēr par mani domā.

Es nezinu, kā dzīvot bez tevis, bet es centīšos darīt visu iespējamo, lai tu tur augšā priecātos par mani un lepotos ar mani. Es nezinu, vai man tas izdosies vai nē, bet es centīšos.

Esmu pārliecināts, ka mēs kādu dienu satiksimies. Man ir tik daudz neizstāstītu stāstu tev, un man telefonā ir tik daudz tev saglabātas dziesmas, muļķīgas, smieklīgas un vispār, atklāti sakot, briesmīgas dziesmas, bet tās ir par mums, un es tik ļoti gribēju, lai tu tās noklausies. Un es tik ļoti gribēju skatīties, kā tu tās klausies un smejies, un tad apskāvies ar mani.

Mīlēt tevi mūžīgi. Atpūties mierā.