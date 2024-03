Teroristiskais uzbrukums Maskavas koncertzālē “Crocus City Hall”, iespējams, ir Krievijas drošības dienestu veikta operācija, lai varētu notikušajā vainot Ukrainu, un gūtu ieganstu jaunam mobilizācijas vilnim.

“Tā ir apzināta Putina specdienestu provokācija, par kuru starptautiskā sabiedrība jau brīdināja. Kremļa tirāns ar to sāka savu karjeru un ar tādiem pašiem noziegumiem pret saviem pilsoņiem vēlas to pabeigt,” Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes pārstāvja Andrija Jusova teikto citē izdevums “Ukrainska Pravda”.

Kremlis jau iepriekš ir izmantojis teroristu uzbrukumus, kuros bojā gāja liels skaits civiliedzīvotāju, lai panāktu savus mērķus. Piemēram, 1999. gadā Kremlis uzdevumā tika uzspridzināta daudzdzīvokļu māja pie Kaširskas šosejas Maskavā, bet 2002. gadā notika ķīlnieku sagrābšanu mūziklā Nord-Ost, lai attaisnotu Otro Čečenijas karu un agresiju pret Čečenijas tautu.

Šo versiju ticamu dara arī fakts, ka Krievija jau sākusi meklēt ukraiņu vainu notikušajā. Saskaņā ar Krievijas drošības spēku sniegto informāciju teroristi pēc uzbrukuma koncertzālei esot plānojuši šķērsot robežu ar Ukrainu. Turklāt viņiem esot bijuši kontakti “Ukrainas pusē”.

Saskaņā ar Krievijas tiesībsargājošo iestāžu sniegto informāciju terorakta dalībniekiem “bija kontakti Ukrainas pusē”, kā arī viņi plānoja šķērsot Krievijas un Ukrainas robežu. Pats uzbrukums bija rūpīgi sagatavots.

Šo informāciju plaši izplata Krievija propagandisti.

Margarita Simonyan, editor-in-chief of the Russian state-controlled broadcaster RT, claims the attack on the Moscow City Hall has nothing to do with ISIS, but that Ukrainians are behind it. pic.twitter.com/Dy0TenA9dQ

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 23, 2024