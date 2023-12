Foto: Shutterstock

Uzmanību, indīgs! 7 pazīmes, kā atpazīt emocionālu varmāku Ieteikt 61







Ir cilvēki, kas spēj saindēt mūsu dzīvi pat tad, ja mēs paši to neapzināmies. Pārbaudiet, vai jūsu apkārtnē nav emocionālu varmāku, jo glābiņš no viņiem ir tikai viens – bēgt, kur acis rāda.

Kas ir emocionāls varmāka

Daži cilvēki ir īsti varmācības profesionāļi. Viņi ņirgājas un pazemo apkārtējos, lai kompensētu savus iekšējos trūkumus; tā viņi ir pieraduši dzīvot un sazināties. Tādus ļaudis sauc par varmākām.

Parasti tiek runāts par varmācīgiem vīriem, taču šis jēdziens ir daudz plašāks – pastāv sievas varmākas, vecāki varmākas, vecmāmiņas un vectētiņi varmākas. Varmāka var būt gan vīrietis, gan sieviete dažādā vecumā un ar dažādu sociālo statusu.

Problēma saskarsmē ar viņiem ir tāda, ka varmākas ne tikai uzspiež otram cilvēkam kaut ko, bet arī liek viņam justies kā melnajai avij un ciest vainas sajūtu. Varmākas upuris saņem vēstījumu: “Tu esi pilnīga niecība, es tevi ienīstu! Un jā – esmu nikns, bet tu esi vainīgs/vainīga, ka novedi mani līdz tādam stāvoklim!”

Nākamajā lapā uzzini septiņas pazīmes, kas raksturīgas šādiem cilvēkiem!

Kā atpazīt varmāku

1. Varmāka ir rupjš pret bērniem un dzīvniekiem

Pazīme, kas neprasa īpašus komentārus, jo rupja attieksme un cietsirdīgas piezīmes (“Visus bērnus vajag pērt, lai zinātu, kurš ģimenē ir galvenais”, “Es iemidzinātu visus šos draņķa sētas krančus un izvārītu ziepēs!”) demonstrē cilvēka iekšējo noslieci uz vardarbību.

2. Varmāka ignorē citu personiskās robežas

Ģimenēs robežu ignorēšana var izpausties kā ieradums ienākt cita ģimenes locekļa istabā, mēģinājumos bez prasīšanas ņemt citu lietas, aizliegumos aizvērt durvis, ko pavada frāzes “Kāpēc tu aizver durvis? Tev ir no manis kas slēpjams?”

Ja tas ir mazpazīstams cilvēks, viņš pienāk jums pārāk tuvu, aiztiek jūsu mantas un pieskaras jums, neinteresējoties par jūsu viedokli šajā jautājumā. Bet – ja jūs sākat pretoties un izrādāt savu nepatiku, viņš to komentē aptuveni šādi: “Ak, kādi mēs jūtīgi!”, it kā apvainojot jūs par to, kam jums ir nepatīkama sveša cilvēka ielaušanās personiskajā teritorijā.

3. Varmāka noliedz jūsu tiesības uz personiskajām jūtām, vēlmēm un lūgumiem

Ģimenē varmāka ignorēs jūsu mēģinājumus pateikt, ka jums sāp, ir nepatīkami, bail, ka negribas neko darīt vai kaut kur iet. Jūsu lūgšanās un asaras viņu neietekmēs. Maksimums, ko jūs izdzirdēsiet, ir vārdi: “Pietiek gausties”, “Tu ko – gribi, lai es sadusmojos?”

Ja tas ir mazpazīstams cilvēks, tad viņš rīkosies tāpat kā aprakstīts iepriekšējā punktā, apsūdzot jūs pārmērīgā jūtīgumā vai arī teiks, ka jūs vienkārši nesaprotat, bet tad, ja saprotat, tad noteikti nespējat novērtēt.

4. Varmāka visu laiku kritizē

No tuva cilvēka jūs regulāri dzirdēsiet, ka figūra jums ir šausmīga, esat ģērbies/ģērbusies ne tā kā vajag (“Ko tu kā prostitūta esi sapucējusies?!”, “Nu, šādā apģērbā tu izskaties kā bomzis), bērnus audzināt nepareizi (“Normālas mātes bērnu baro ar krūti līdz trīs gadu vecumam!”), uzvedaties ne tā pienākas (“Nu, ko te gaudies! Atradies vīrietis, nav brīnums, ka Ieva no tevis aizgāja!”).

Ja tas ir mazpazīstams cilvēks, tad par citiem cilvēkiem – kolēģiem, priekšniekiem, bijušajiem partneriem, seksuālajām un nacionālajām minoritātēm – viņš izteiksies ļoti nievājoši, apsūdzot visos grēkos un nosodot katru viņu darbību.

Jums nepatīk, kā jaunais paziņa izsakās par citiem? Piesargieties – var paiet pavisam neilgs laiks, pirms viņš sāks tieši tāpat runāt par jums.

5. Varmāka kontrolē un nopratina

Ģimenē viņš cenšas risināt visus galvenos jautājumus un būt lietas kursā par to, kur, kad un ar ko kopā jūs kaut ko darījāt. Varmāka tur savās rokās budžetu un liek jums prasīt atļauju jebkurai darbībai. Pie emocionālajiem varmākām pieskaitāmi arī priekšnieki, kuri praktizē totālu un slēptu kontroli (piemēram, slēptās video un audio kameras), negaidītas pārbaudes.

Ja tas ir mazpazīstams cilvēks, viņš centīsies izdarīt visu iespējamo, lai iespējami ātrāk iegūtu tiesības jūs kontrolēt. Viņš pierunās pēc iespējas ātrāk pārcelties uz jaunu dzīvesvietu, noformēt attiecības, pamest darbu, radīt bērnu, īpaši neinteresējoties, kādi ir jūsu dzīves plāni.

6. Varmāka tiecas jūs izolēt no citiem cilvēkiem

Viņš ir spēcīgi un atklāti greizsirdīgs, kad jūs pavadāt laiku ar kādu citu, pat ar radiniekiem. Varmāka liek jums pastāvīgi taisnoties par to, ka jūs viņam/viņai neveltāt pietiekamu uzmanību, viņam/viņai patīk jautāt: “Kam tev tas Jānis? Tev ar mani nepietiek?”. Varmāka apvaino un kritizē visus viņam netīkamos radiniekus, draugus un paziņas, aizliedz jums satikties ar zināmiem cilvēkiem.

Mazpazīstams cilvēks kopējas sarunas laikā var vienkārši paziņot, ka jūs pārāk daudz uzstājaties, pārtrauciet citus un runājiet pilnīgas aplamības, kā arī paust dubultus standartus (“Sievietei ir jāsēž mājās un jāapkalpo vīrs, bet kas jādara vīram? Vīrs ir tas, kas nes mājās guvumu, viņam ir jākontaktējas ar draugiem un jāatpūšas!”, “Ja sieviete paceļ balsi, viņai ir histērija, ja to dara vīrietis – viņš dusmojas!”).

7. Varmāka apgalvo, ka mīl jūs kā neviens cits

Tieši šī viņu īpatnība arī liek daudziem/daudzām ciest emocionālo vardarbību, jo varmākas apgalvo, ka visas viņu pazemojošās darbības, visi indīgie vārdi, visa smacējošā kontrole ir tikai mīlestības jūtu dēļ.

Varmākas manipulē ar pašu svētāko jēdzienu – “mīlestība” -, patiesi ticot, ka par to jūs būsiet gatavs/gatava piedot visu.

Ja runa ir par mazpazīstamu cilvēku, kurš pagaidām vēl nevar paziņot par mīlas jūtām, tad ziniet, ka viņš liks likmi uz rūpēm par jums un jūsu labklājību.

Ņemiet vērā, ka katrs kritērijs, kas izpaužas reti, nenozīmē, ka ir darīšana ar varmāku. Taču – ja cilvēks liek jums rīkoties pretēji jūsu gribai, paciest pazemojumus un izjust vainas sajūtu, vienlaikus pastiprināti pārliecinot par saviem labajiem nodomiem un ignorējot jūsu jūtas, viņš/viņa ir varmāka. Viņš/viņa ir vilks vecmāmiņas apģērbā, kura nolūks ir aprīt jūs sava apmierinājuma vārdā!

Ko darīt, ja blakus ir varmāka

Vispirms atzīstiet, ka jūs neesat vainīgs/vainīga, ka pret jums izturas varmācīgi.

Ja tas ir mazpazīstams cilvēks, bēdziet no viņa un cenšaties nekontaktēties, Ja tas nav iespējams (piemēram, kolēģis darbā), netuvinieties ar viņu un cenšaties no viņa emocionāli norobežoties.

Ja tas ir kāds no tuviniekiem, piemēram, māte, tēvs vai laulātais, tik un tā labākais padoms jūsu garīgās veselības saglabāšanai ir bēgšana. Tomēr saraut ciešas saites ir grūti. Šādā gadījumā noteikti saudzējiet attiecības ar draugiem un radiniekiem, kuri var sniegt jums atbalstu, saglabājiet kaut vai mazumiņu savas neatkarības, tostarp materiālās un cenšaties emocionāli norobežoties no varmākas (tajā var palīdzēt psihologs).

Parūpējaties par sevi! Tas ir jūsu galvenais uzdevums šajā pasaulē. Neviens cits to jūsu vietā neizdarīs, vēl jo vairāk varmāka pat tad, ja viņš mēģina pārliecināt par pretējo.

Avots: “lifehacker.ru”