Autors: Kārlis Vasulis

Jaunajai valdībai nepieciešams veikt darbus un vadīt procesus tā, lai tie būtu pārmantojami nākamajiem, uzskata SIA Krauzers valdes priekšsēdētājs Andis Araks.

Laikā, kad darbu nule sākusi jaunā valdība, publiskajā telpā nereti pavīd bažas par potenciālajām jukām, ko izraisītu kārtējā nodokļu politikas raustīšana. Līdztekus meža nozares uzņēmēji pieredz sarežģītus laikus, ko izraisījusi koksnes produktu realizācijas tirgu sabremzēšanās. Uz sarunu par šiem un citiem jautājumiem žurnāls Baltijas Koks aicināja SIA Krauzers valdes priekšsēdētāju Andi Araku. Viņš atzīst, ka patlaban situācija nozarē nav vienkārša, bet izsaka cerību, ka tā stabilizējas. Viņš min potenciālus faktorus, kas atvieglotu izmaksu posteņus ražojošajiem uzņēmumiem – veco cenu elektroenerģijas piegādes līgumu termiņu beigas, kā arī iespējamo EURIBOR likmes samazinājumu nākamajā gadā.

Jauns virziens

Araks stāsta, ka SIA Krauzers pēdējo desmit gadu laikā ir veiksmīgi attīstījies un sācis jaunu darbības virzienu – apaļkoku pārstrādi. To var uzskatīt par nākamo soli jeb procesu mežizstrādes uzņēmumam. «Sākotnēji bijām mežizstrādes uzņēmums, kas pirka cirsmas un īpašumus, kā arī piedalījāmies AS Latvijas valsts meži (LVM) izsolēs. Veicām mežizstrādes darbus un apaļkoku realizāciju, nodrošinājām transportu, bet šobrīd esam daudzpusīgs uzņēmums, kas nav pametis sākotnējo nodarbi – mežizstrādes procesu –, bet ir iegājis arī nākamajā procesā – pārstrādē.»

SIA Krauzers pārstrādā apaļkokus, ražo kamīnmalku eksportam, taras materiālus, kā arī pārstrādā otrās šķiras baļķus un ozola zāģbaļķus. «Pietiekami plašu spektru esam aptvēruši un mēģinām to attīstīt,» piebilst uzņēmējs.

Pērn uzņēmums sasniedzis 33 miljonu eiro apgrozījumu. Araks gan atzīst, ka šāds apgrozījums lielā mērā panākts ar būtisku cenu kāpumu gatavās produkcijas realizācijas tirgos. Vienlaikus arī apaļkoku cenas Latvijā pērn bija krietni augstākas nekā jebkad. Šogad uzņēmums plāno noturēt apgrozījuma apjomu, kāpinot ražošanas apjomu. SIA Krauzers nodarbina 230 cilvēku.

Situācija ir sarežģīta

Lūgts komentēt esošo situāciju meža nozarē, Araks norāda, ka Latvijas un Eiropas kontekstā tā ir ļoti smaga. «Piedzīvojam vairāku apstākļu sakritību – norit realizācijas tirgus sabremzēšanās, vienlaikus daudziem Latvijas pārstrādātājiem ir īstermiņa un ilgtermiņa līgumi ar zināmām saistībām apaļkoku iepirkumos par cenām, kas, strauji krītot, neatbilst realizācijas cenām. Līdz ar to veidojas pietiekami lielas šķēres un daudzi uzņēmumi vai nu būtiski samazina apjomus, mēģina tos noturēt, vai strādā ar lieliem zaudējumiem. Šo situāciju veicina apaļkoku cena, bet klāt nāk arī elektrības cena, kas mūsu reģionā būtiski atšķiras. Arī par elektroenerģijas piegādi ir noslēgti vidēja termiņa līgumi, no kuriem nevar izvairīties, un arī šeit zaudējam konkurētspēju. Arī uzņēmumiem, kuriem ir kredītsaistības, ir neparedzēti izdevumi procentu sadaļā, kas ,esot lielākiem kredītiem, veido būtiskas summas. Situācija šobrīd stabilizējas, kas ir labi. Stabilizējas uz tā rēķina, ka daudzi pārstrādātāji meklē un atrod citus realizācijas tirgus un spēj savas ražotnes neapstādināt. Iespējams, kāds var arī nesamazināt pārstrādes apjomus. Tomēr tas ir, pateicoties citiem tirgiem, kas ir ārpus Eiropas, – Āzijas, Amerikas, kā arī Āfrikas tirgiem,» viņš skaidro.

Taujāts par potenciālo situācijas atrisinājumu, Araks akcentē, ka izmaiņas katrā minētajā faktorā var uzlabot kopējo situāciju uzņēmumu bilancēs.

«Piemēram, uzņēmumiem, kuriem beigsies elektrības līgumi par vecajām cenām nākamā gada sākumā vai vidū, tas var nest vairāku desmitu tūkstošu eiro izmaiņas mēneša maksājumam – tas būs būtiski. Tas būs pirmais būtiskais atvieglojums izmaksās. Ir cerība, ka EURIBOR likmes samazināsies nākamajā gadā. Tas atkal daudziem ražojošiem uzņēmumiem nozīmētu izmaksu kritumu. Trešā lielākā pozīcija ir apaļkoku cenas – tās var stabilizēt ar apaļkoku pieejamību. Te galvenais stabilizējošais faktors un tirgus dalībnieks ir LVM. Šobrīd pārstrādes uzņēmumiem Latvijā būtu ļoti svarīgi, lai LVM izstrādātu maksimālajā apjomā, kā tas ir tāmē paredzēts,» viņš norāda.

Nepieciešams darbaspēks

Runājot par uzņēmējdarbības vidi Latvijā, aizskaram darbaspēka pieejamības jautājumu jeb problemātiku. SIA Krauzers vadītājs uzskata, ka situācija būtu jārisina ar darbaspēka ievešanu uz īsu vai vidēju termiņu. «Darbaspēka pieejamība ir ļoti atkarīga no reģionālām īpatnībām, cik ļoti katrā reģionā ir attīstīta uzņēmējdarbība vai ražošana. Pilsētās vai apdzīvotās vietās, kurās ir labi attīstīta ražošana, kā arī citas nozares, ar darbaspēku ir ļoti grūti un sarežģīti. Ir jābūt mehānismiem, piemēram, īstermiņa vai vidēja termiņa, kā Latvijā ieplūdināt vidēja līmeņa darbaspēku. Uzsveru, ka tas ir īstermiņš vai vidējs termiņš un runa ir par vidēja līmeņa speciālistiem. Mēs nerunājam par to, ka mūsu nozarē vajag rakt grāvjus un cilāt celmus ar rokām. Mums, ražošanas un pārstrādes uzņēmumiem, ir pietiekami mūsdienīgas tehnoloģijas, tādēļ mums nepieciešami vidēja līmeņa darbinieki, kas saprot, ko darīt ar agregātiem. Politiķi mēdz runāt par divu līmeņu darbiniekiem vai viesstrādniekiem – tiem, kuri rok grāvjus, un tiem, kuri ir IT speciālisti. Tad arī mēs mērām savas sajūtas pēc šīm divām galējībām un nerunājam par to, kas mums reāli ražošanā ir vajadzīgs. Šāda līmeņa darbinieki nepieciešami ne tikai meža nozarei, bet arī citām nozarēm. Mēs nerunājam par to, ka mums ir jāieplūdina darbaspēks, kurš paliek šeit uz mūžu, bet gan par īstermiņa, vidēja termiņa problēmām, dažkārt vienkārši sezonālām. Mūsu valsts nereti nodarbojas ar populismu, kas stagnē mūsu izaugsmi,» kritiski vērtē uzņēmējs.

Runājot par nodokļu politiku, Araks uzskata, ka to būtu nepieciešams sakārtot mājsaimniecību un pašnodarbināto līmenī. «Uzskatu, ka nodokļu sistēma būtu jāsakārto mājsaimniecību un pašnodarbināto līmenī, lai tā būtu vienkārša, viegli administrējama un samaksājama. Nodokļu sistēmai, kas attiecas uz vidējiem un lieliem uzņēmumiem, ir tikai jāpamaina nianses, bet pēc tā paveikšanas šī grāmata tiek aizvērta un aizslēgta uz noteiktu laiku. Nevis pie katras jaunās valdības un jaunā ministra mēs visi trīcam un gaidām, ko viņš izvilks no atvilktnes. Ir beidzot jāsaprot, ka regulāra nodokļu politikas raustīšana kaitē biznesam,» aicina SIA Krauzers vadītājs.

Atbildot uz jautājumu, ko uzņēmējs sagaida no jaunās valdības, viņš norāda, ka šobrīd esot svarīgi atrast kontaktu ar jauno zemkopības ministru, lai kopīgi pārrunātu šā brīža situāciju. «Lai viņš sajustu telpu, kurā mēs šobrīd dzīvojam. Tāpat nepieciešams vienoties par soļiem, ar kuru ministriju palīdzību mēs varam situāciju uzlabot. Protams, nepieciešams plānveidīgi domāt par tuvāku un tālāku nākotni. Tāpat ļoti svarīgi katrā ministrijā veikt darbus tā, lai tie būtu pārmantojami. Jaunajai valdībai nemaz tik daudz laika nav atlicis strādāt, tādēļ ir īpaši svarīgs aktivitāšu pārmantojamības faktors,» viņš teic.

Neraugoties uz komplicēto situāciju meža nozarē, Araks saglabā optimismu un aicina domāt pozitīvi: «Esam pozitīvi, pozitīvi domājoši un domājam par to, ka mēs rīt, darot darbu, būsim labāki nekā šodien.»