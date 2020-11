Foto: EPA/ SCANPIX/ LETA

Vācijā inficēšanās gadījumu skaits ar jauno koronavīrusu pārsniedzis miljonu





Vācijā inficēšanās gadījumus skaits ar jauno koronavīrusu kopš Covid-19 epidēmijas sākuma pārsniedzis miljonu, piektdien paziņoja Roberta Koha institūts, kam ir slimību profilakses un kontroles centra funkcijas.

Tas informēja, ka pagājušajā diennaktī konstatēti vairāk nekā 22 000 jauni inficēšanās gadījumi, līdz ar to kopējais inficēto skaits pārsniedzis miljonu.

Covid-19 slimnieku skaits, kas tiek ārstēti intensīvajā terapijā, pieaudzis līdz vairāk nekā 3500 salīdzinājumā ar 360 oktobra sākumā.

Kanclere Angela Merkele šonedēļ paziņoja, ka stingrie koronavīrusa izplatības ierobežošanas pasākumi, kas tika ieviesti novembra sākumā, tiek pagarināti līdz 20.decembrim, un, ja situācija neizlabosies, tie tiks pagarināti līdz janvāra sākumam.

Slēgti restorāni, bāri, sporta un kultūras iestādes, tomēr skolas un veikali turpina darboties.

No 1.decembra privātās pulcēšanās pieļaujamais maksimālais cilvēku skaits tiks samazināts no pašreizējiem desmit līdz pieciem. Tomēr, lai cilvēki varētu tikties Ziemassvētku un Jaungada laikā, no 23.decembra līdz 1.janvārim šis skaits tiks palielināts līdz desmit. Taču galvaspilsēta Berlīne nolēmusi saglabāt piecu cilvēku pulcēšanās ierobežojumu arī svētku laikā.

Vācijā ir 83 miljoni iedzīvotāju.