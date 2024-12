Brīdinām par nepatīkamiem kadriem!

Ziņa papildināta ar aktuālo informāciju plkst. 23.54

Piektdienas vakarā Vācijas centrālajā pilsētā Magdeburgā automašīna ietriekusies cilvēkos Ziemassvētku tirdziņā. Negadījuma vietā gājuši bojā vismaz divi cilvēki, tostarp mazs bērns, vēsta Vācijas mediji.

Vietējais glābšanas dienests ziņo, ka ievainoti 60 līdz 80 cilvēki, vairāki cilvēki ir smagi ievainoti. Mediji ziņo, ka smagi cietuši 15 cilvēki.

Amatpersonas paziņojušas, ka notikušais, visticamāk, ir uzbrukums.

Policija ir aizturējusi autovadītāju, ziņo avoti vietējā pašvaldībā.

Telekanāla NTV pārraidītajos kadros redzamas daudzas ātrās palīdzības mašīnas un ugunsdzēsēju mašīnas haotiskajā notikuma vietā, kur ievainotus cilvēkus steidzami nogādāja slimnīcās, bet citiem sniedza palīdzību uz vietas, cietušajiem guļot uz zemes.

Nedēļas žurnāls “Der Spiegel” ziņo, ka melns BMW lielā ātrumā izbraucis cauri pūlim neilgi pēc plkst.19 (plkst.20 pēc Latvijas laika), kad tirgus bija apmeklētāju pilns.

Vācijas kanclers Olafs Šolcs plaformā “X” raksta, ka “ziņas no Magdeburgas rada visbriesmīgākās bažas”. “Manas domas ir kopā ar upuriem un viņu ģimenēm. Mēs esam kopā ar Magdeburgas iedzīvotājiem. Es pateicos pašaizliedzīgajiem glābējiem šajās trauksmainajās stundās.”

Štata premjerministrs Reiners Haselofs, kurš šobrīd ir ceļā uz notikuma vietu, sacīja, ka tas ir šausmīgs notikums, īpaši tagad pirmssvētku laikā.

Netālu no pilsētas domes esošais Ziemassvētku tirdziņš ir pilns ar ātrās palīdzības mašīnām un mediķiem, liecina sociālajos tīklos publicētie videoieraksti.

Video sociālajos tīklos redzams, kā vieglā automašīna izbrauc cauri cilvēku pilnai tirdzniecības vietu rindai.

2016.gada 19.decembrī Berlīnē islāma ekstrēmists ar kravas automašīnu ietriecās Ziemassvētku tirdziņa apmeklētāju pūlī, nogalinot 13 cilvēkus un vairākus desmitus ievainojot. Dažas dienas vēlāk uzbrucējs tika nogalināts apšaudē Itālijā.

Līdzjūtību notikumā cietušo tuviniekiem sociālajā tīklošanas vietnē “X” publicējis arī Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs, rakstot: “Esmu šokēts par vājprātīgo uzbrukumu Magdeburgas Ziemassvētku tirdziņā Vācijā. Domās un līdzjūtībā esmu ar upuru ģimenēm un draugiem, un novēlu ātru atveseļošanos visiem ievainotajiem. Latvija solidarizējas ar mūsu Vācijas draugiem un sabiedrotajiem.”

