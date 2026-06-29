Vai bērniem būtu jāaizliedz elektroskrejriteņi? Ārsts par drošības riskiem 0
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Neatliekamās medicīnas centra vadītājs Marks Ronis uzskata, ka elektroskrejriteņu izmantošana bērnu vidū būtu jāierobežo vai pat jāaizliedz, līdzīgi kā tas jau notiek vai tiek apsvērts atsevišķās citās valstīs.
Viņš TV24 raidījumā “Dienas perosnība” norāda, ka šādi transportlīdzekļi prasa noteiktu briedumu un atbildības sajūtu, kas bērniem ne vienmēr vēl ir attīstījusies. Viņaprāt, vecuma ierobežojums būtu loģisks risinājums, līdzīgi kā tas ir ar automašīnu vadīšanu.
Ārsts arī skaidro, ka citās valstīs elektroskrejriteņu izmantošana jau ir ierobežota vai aizliegta bērniem, un dažviet pat tiek diskutēts par to plašāku regulējumu pilsētvidē. Viņš uzskata, ka šie piemēri rāda, ka problēma tiek uztverta nopietni arī ārpus Latvijas.
Līdzīgi riski pastāv arī ar batutiem, kurus dažās valstīs privātpersonām noteiktos gadījumos aizliegts uzstādīt, jo tie bieži izraisa traumas bērniem.
Speciālists uzsver, ka kopumā būtu jādomā par stingrāku drošības regulējumu un vecuma ierobežojumiem, lai samazinātu bērnu traumu riskus šādās aktivitātēs.