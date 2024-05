Ilustratīvs attels. Foto: Ivars Soikāns/LETA

Vai iespējams dāvināt dēlam nekustamo īpašumu ar nosacījumu, ka tas paliek dzimtai?







Vai iespējams dāvināt dēlam nekustamo īpašumu ar nosacījumu, ka tas paliek dzimtai? Ar to domāju, ka ne tikai manas dzīves laikā, bet arī pēc manas nāves īpašumu nedrīkst pārdot, norakstīt vai dāvināt kādam, kas nav no mūsu ģimenes. Ja iespējams, kā to nokārtot? Jautā Aivars Jēkabpilī.

Saskaņā ar Civillikuma 1928. pantu, noslēdzot dāvinājuma līgumu, tajā var noteikt aprobežojumus apdāvinātā rīcībai ar uzdāvināto mantu, tajā skaitā nekustamo īpašumu, skaidro zvērināta notāre Kristīne Malta-Grigule.

Attiecībā uz nekustamo īpašumu aprobežojumus var noteikt par labu kādai personai par nekustamā īpašuma izmantošanas veidu, termiņu,

kurā apdāvinātajam ir ierobežota rīcība brīvi rīkoties ar to vai nosakot termiņu nekustamo īpašumu nodot kādam citam.

Īpašnieks var noteikt, ka viņa dzīves laikā vai, piemēram, 15 gadus no dāvinājuma noslēgšanas dienas apdāvinātajam nav tiesību nekustamo īpašumu atsavināt (pārdot, dāvināt, mainīt), apgrūtināt ar lietu vai saistību tiesībām.

Taču nevar noteikt apgrūtinājumu ar bezgalīgu termiņu.

Dāvinājuma līgums ir divpusējs darījums, un dēlam būs jāpiekrīt dāvinājuma līguma nosacījumiem.