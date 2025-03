Vai tiešām precoties ir jāmaina uzvārds: lūk, kam to nevajadzētu darīt Ieteikt







Parasti tiek uzskatīts, ka cilvēka uzvārds un tā melodiskums var kaut kādā veidā ietekmēt cilvēka dzīvi, panākumus un pat likteni. Saka, ka skaisti, dižciltīgi un aristokrātiski uzvārdi paredz veiksmi, savukārt tiem, kam ir neglīti uzvārdi, dzīvē neveicas.

Reklāma Reklāma

Vai tā patiešām ir patiesība, kādu informāciju nes mūsu uzvārds, vai ir vērts uztraukties, ja tas nav īpaši melodisks, un vai laulības gadījumā ir jāmaina uzvārds, kā to prasa paraža, daudzviet tiek doti dažādi padomi.

“Piedzimstot cilvēks neizvēlas ne savu uzvārdu, ne vārdu. Protams, zināma ietekme uz cilvēka likteni ir arī vārdam, bet tomēr liktenim ir lielāka ietekme uz to, kāds ir cilvēka uzvārds.”

Uzvārds, pēc ezotēriķu domām, var parādīt apkārtējo attieksmi pret cilvēku, jo tas atspoguļo to, kas savulaik bija viņu dzimtas senči, kādas īpašas iezīmes viņiem bija.

Piemēram, ja ģimene nes uzvārdu Bondari, tad zināms, ka viņu senči taisījuši mucas, Beķeru attālie radinieki varēja būt maiznieki, bet Bajāri bijuši no bagātniekiem. Uzvārds atstāj nospiedumu cilvēka psihē, ietekmējot to, kā viņš uztver sevi un kā viņus uztvers citi.

Vai ir iespējams mainīt savu uzvārdu, lai mainītu savu likteni? Tas ir iespējams, bet tam ir jāpieiet apzināti. Kad cilvēks atsakās no sava vecā uzvārda, viņš patiesībā atsakās no vecajām karmiskajām izpausmēm un iegūst jaunas īpašības. Cilvēka jaunā karma būs atkarīga no tēla, ko nes jaunais uzvārds. Pēc uzvārda maiņas dzimst jauna personība.

Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem, parašām, ezotērikai un tamlīdzīgām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.