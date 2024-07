Foto: Ekrānuzņēmums no “X”

Vai tiešām tikai sakritība? Cilvēku uzmanības centrā nonācis kārtējais “Simpsonu” pareģojums Ieteikt







Iespējams, “Simpsoni” to būtu izdarījuši jau atkal – 2000. gadā demonstrētajā animācijas seriāla epizodē “Bart to the Future”. Tajā Liza Simpsone kļuva par pirmo ASV prezidenti. Viņa bija ģērbusies purpurkrāsas žaketē un viņas tēlu papildināja pērļu kaklarota. Sakritība vai nē, bet viņa izskatījās neparasti līdzīga Kamalai Herisai, kura ir ieguvusi pietiekamu Demokrātu partijas atbalstu, lai varētu tikt izvirzīta par prezidenta amata kandidāti, ziņo “CBS News“.

Šova scenārists Als Žans sociālajos tīklos neilgi pēc tam, kad Baidens paziņoja, ka izstājas no 2024. gada prezidenta vēlēšanu kampaņas, vilka paralēles ar “Simpsonos” redzēto un piebilda, ka lepojas, ka ir daļa no tā.

Šajā epizodē tika paredzēta arī Trampa prezidentūra. Liza kļuva par prezidenti pēc viņa. Epizode risinājās 2030. gadā. Tajā Liza raksturo sevi kā “ASV pirmo sieviešu kārtas prezidenti”, kura no prezidenta Trampa ir mantojusi “diezgan pamatīgu budžeta deficītu”.

Vairāki sociālo tīklu lietotāji nedēļas nogalē norādīja uz šo paralēli. Kāds “Simpsonus” raksturoja kā pravieti, taču citi šīs kopsakarības sauca par “satraucošām” un “dīvainām”.

“Simpsonos” paredzēti arī sasniegumi tehnoloģiju jomā, piemēram telefoni, no kuriem iespējams veikt video zvanus, un virtuālās realitātes brilles, ar kurām cilvēki kļūst apsēsti. Tāpat animācijas seriālā paredzēta pandēmija un daudz citu pasaulē būtisku notikumu.