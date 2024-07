Kamala Herisa un Džo Baidens Foto. Scanpix/AP Photo/Matt Kelley

Trampam pilnā loze? Viņš Kamalu Herisu raksturo kā “nekompetentu”, kas mērķtiecīgi “gājusi uz Baidena vietu” Ieteikt







Bijušais ASV prezidents Donalds Tramps kādā iepriekš ierakstītā, bet līdz šim nepublicētā intervijā izteicies, ka Kamala Herisa ir “nekompetenta”. Intervija tagad, pēc esošā ASV prezidenta Džo Baidena atkāpšanās no priekšvēlēšanu cīņas par atkārtotu ievēlēšanu amatā, ir tikai daļēji publicēta un tajā pausts, ko Tramps patiesībā domā ar Herisu, par to vēstī izdevums The Sun.

Intervija tikusi filmēta pirms negaidītā Baidena paziņojuma, kad raidījuma vadītājs Trampam jautāja, kā viņš justos, ja Herisa būtu kā kandidāte uz ASV prezidenta krēslu un viņa konkurente. Tramps sacīja, ka tas “nav svarīgi”, un nosauca Herisu par “nekompetentu”. Bijušais prezidents arī apgalvoja, ka Herisa jau bija mērķtiecīgi aģitējusi par sevi šai lomai, šajā iepriekš ierakstītajā intervijā sakot: “Viņa cenšas panākt, lai viņš [Baidens] aiziet, lai viņa varētu kandidēt uz prezidenta amatu. Par viņu smejas visā pasaulē.”

Vai tas ir apvērsums? Tramps un raidījuma vadītājs bija vienisprātis, ka demokrāti ir īstenojuši apvērsumu pret Baidenu.

Interesanti, ka pārējā intervijas daļa tiks pārraidīta Fox News raidījuma Jesse Watters Primetime laikā pirmdien plkst. 20:00 pēc austrumu laika, un no tās pagaidām ir atklāts tikai šis Trampa teiktais par Herisu.

Tikmēr Baidena jaunākais brālis Frenks telekanālam CBS News sacījis, ka prezidenta veselība bija “absolūtais” faktors viņa lēmumā apturēt kampaņu.

Frenks piebildis, ka ir “neticami lepns” par savu brāli un nosauca Baidenu par “īstu varoni”. “Mērķis paliek nemainīgs – sakaut Trampu un turpināt darbu, ko Džo ir paveicis. Es ceru, ka mūsu partija pulcēsies ap šo varonīgo soli,” piebilda Frenks.

Herisa pauž apņēmību izcīnīt nomināciju un sakaut Trampu

ASV viceprezidente Kamala Herisa svētdien cildināja prezidenta Džo Baidena “patriotisko” lēmumu nepretendēt uz pārvēlēšanu, kā arī pauda apņēmību izcīnīt demokrātu Baltā nama nomināciju un sakaut republikāņu kandidātu Donaldu Trampu. “Ar šo pašaizliedzīgo un patriotisko rīcību prezidents Baidens dara to, ko viņš ir darījis visu savu mūžu – pāri visam kalpot ASV tautai un mūsu valstij,” teikts Herisas paziņojumā.

“Es esmu pagodināta, ka man ir prezidenta atbalsts, un mans nodoms ir nopelnīt un izcīnīt šo nomināciju. (..) Es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai apvienotu Demokrātu partiju un vienotu mūsu tautu, lai uzvarētu Donaldu Trampu.”

Baidens svētdien pavēstīja, ka izstājas no cīņas par pārvēlēšanu amatā. Baidens apliecināja, ka atbalsta to, ka par demokrātu kandidāti prezidenta vēlēšanās kļūst viceprezidente Herisa.

Atbalstu Herisas kandidatūrai drīz pēc tam, kad viņai atbalstu bija apliecinājis Baidens, pauda arī bijušais ASV prezidents Bils Klintons un bijusī valsts sekretāre Hilarija Klintone.

ASV politikas procesu komentētāji un eksperti jau iepriekš minējuši Herisu kā ticamāko demokrātu kandidāti, ja Baidens nolemtu atteikties no kandidēšanas.

Kopš Baidena vājā snieguma 27.jūnija televīzijas debatēs ar republikāņu sāncensi Trampu demokrātu rindās arvien uzstājīgāk sāka skanēt aicinājumi, lai prezidents no vēlēšanu cīņas izstājas.