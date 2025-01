Foto. Scanpix/REUTERS/Alex Grimm

Vai tiešām ziloņiem ir paniskas bailes no pelēm – zinātnieki atklāj patiesību







Romiešu vēsturnieks un rakstnieks Plīnijs Vecākais reiz rakstīja par ziloņiem: “No visām citām dzīvajām radībām viņi nevar paciest peles un žurkas.” Pēc tam folklorā un kino kļuva populāra versija, ka ziloņi baidās no šiem sīkajiem grauzējiem, taču jautājums ir par to, vai tas tā tiešām ir.

Saskaņā ar Global Elephant Sanctuary datiem savulaik pastāvējusi teorija, ka pele var ielīst ziloņa sniķī. Tomēr, visticamāk, tā nav taisnība, jo ziloņi var to izpūst, tāpat kā cilvēki izšņauc degunu. Tāpat ziloņiem snuķa iekšpuse ir gaļīga, kas neļaus pelei aizsniegt nevienu smalkāku iekšējo orgānu.

Vienlaikus ir fakts, ka ziloņu acis atrodas galvas sānos, tāpēc viņi ļoti labi redz uz sāniem, bet priekšā viņiem ir aklā zona. Līdz ar to pastāv iespēja, ka grauzēji var piezagties pie ziloņa no priekšpuses.

“Savvaļā viss, kas pēkšņi paskrien vai paslīd garām zilonim, var to nobiedēt. Tam nav obligāti jābūt pelei – suņi, kaķi, čūskas vai jebkurš dzīvnieks, kas izdara pēkšņas kustības gar ziloņa kājām, var to nobiedēt,” tā portālam Live Science skaidroja ziloņu uzvedības pētnieks no Kembridžas universitātes Anglijā Džošs Plotniks.

Tāpēc pētnieki uzskata, ka baiļu faktors nav pati pele, bet gan tas, ka zilonis pie savām kājām jūt ko negaidītu.

