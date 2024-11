Foto: Ekrānuzņēmums no “LTV” sižeta

Vai tur nav droši? Uz nenoteiktu laiku tiek slēgts modernais Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs







Tehniskā stāvokļa dēļ uz nenoteiktu laiku tiek slēgta Saulkrastu sporta un ģimeņu centra ēka, liecina informācija Saulkrastu novada pašvaldības mājaslapā.

Saulkrastu Sporta un ģimeņu centra ēkas konstrukciju tehniskā stāvokļa atbilstības noteikšanai atbilstoši Būvniecības likumā minētajām būves tehniskajām prasībām tika veikta visas būves konstrukciju apsekošana. Pašvaldība ir saņēmusi atzinumu par apsekošanas rezultātiem, kuros secināts, ka pirms 20 gadiem uzceltās sporta zāles atsevišķi telpiskās noturības elementi jau izbūves brīdī, iespējams, bijuši nepareizi konstruktīvi risināti un vērtējami kā neatbilstoši iespējamo slodžu uzņemšanai.

Apsekošanas laikā netika veikta konstrukciju atsegšana, tāpēc faktisko situāciju un veicamo darbu kopumu varēs noteikt tikai veicot padziļinātu izpēti un aprēķinot ēkas kopējo telpisko noturību.

Ņemot vērā rekomendācijas, Saulkrastu novada pašvaldība nolēmusi uz laiku apmeklētājiem slēgt Saulkrastu sporta un ģimeņu centra lielo zāli un tai blakus esošo koridora daļu.

Šobrīd tiek sagatavots darba uzdevums, uz kā pamata tiks veikta padziļināta tehniskā izpēte, kā arī tiks veiktas konsultācijas ar ēkas projektētājiem, būvniekiem, metāla konstrukciju ražotāju un būvuzraugu, kaut gan pagājis ilgs laiks.

Pēc pilnīgas izpētes veikšanas un gala slēdziena saņemšanas Saulkrastu novada pašvaldība lems par Saulkrastu sporta un ģimeņu centra tālāko ekspluatāciju, pilnīgu vai daļēju slēgšanu līdz nepieciešamo būvdarbu veikšanai.

Saistībā ar vērojamo mitruma pilēšanu atsevišķās vietās no zāles griestiem tika konstatēts, ka, iespējams, to rada kondensāts, kas rodas, jo zāles jumtam nav atbilstoša konstruktīvā risinājuma, līdz ar to vienlaikus ar telpiskās noturības risinājumiem būs jāveic jumta energoefektivitātes uzlabošana.

Projekta izstrādi no 2002.gada līdz 2004.gadam veica AS “Pilsētprojekts”, bet būvniecību no 2006. līdz 2007.gadam veica SIA “CB”.

