Vai varam ticēt pasaulē zināmās pareģes Džūlijas Vangas baisajam pareģojumam, ka pasaule sadegs ugunīs un izdzīvos tikai tie, kas dzīvo Sibīrijā? Jānis Bēniķis, astrologs un datu analītiķis, uz šo jautājumu centās atbildēt TV24 raidījumā “Uz līnijas”.

“Pasaule noteikti kaut kad sadegs ugunīs – to saka astrofizika. Jautājums ir tikai – kad. Šādu pareģojumu ir ļoti daudz, arī diskusiju ar dažādu jomu speciālistiem, tostarp teologiem, par to ir bijis daudz,” atzīst eksperts.

Bēniķis pievērš uzmanību tam, ka šādu pareģojumu cauri gadsimtiem bijis daudz, bet pasaule joprojām stāv uz vietas ar dažādiem notikumiem. “Es šiem konkrētajiem pareģojumiem vienkārši neticu,” rezumē astrologs.

Slavenā bulgāru gaišreģe daudz runājusi par to, kas notiks tālā nākotnē. Baba Vanga jeb Vangelija bija ne tikai mistiķe un ārste, bet arī slavena zīlniece – liela daļa no tā, ko viņa prognozēja tālai nākotnei ir piepildījās. Pat viņas biogrāfi nav varējuši atrast un pierakstīt visus Vangas pareģojumus, taču daži no tiem, kas ir pieejami, pasaulei vēsta ne visai patīkamas lietas.

Viena no pēdējām baisajām aklās bulgāru gaišreģes Vangas prognozēm ir viņas paziņojums, ka pasaules gals sāksies 2025. gadā. Tiek atzīmēts, ka saskaņā ar viņas apgalvojumiem cilvēce netiks iznīcināta līdz 5079. gadam, bet apokalipse sāksies 2025. gadā.

Vangas pareģojums – cilvēces beigu grafiks

2025. gads – konflikts Eiropā izpostīs kontinenta iedzīvotājus;

2028. gads – cilvēki sāks izpētīt Venēru kā enerģijas avotu;

2033. gads – izkusīs polārie lauki, kā rezultātā jūras līmenis visā pasaulē paaugstināsies milzīgā augstumā;

2076. gads – komunisms izplatīsies valstīs visā pasaulē;

2130. gads – cilvēki satiksies ar citplanētiešiem;

2170. gads – sausums izpostīs lielāko daļu pasaules;

3005. gads — Zeme sāks karu ar Marsa civilizāciju;

3797. gads – cilvēkiem būs jāpamet Zeme, jo tā būs dzīvībai nepiemērota;

5079. gads – pienāks pasaules gals.