Slavenā bulgāru gaišreģe daudz runājusi par to, kas notiks tālā nākotnē. Baba Vanga jeb Vangelija bija ne tikai mistiķe un ārste, bet arī slavena zīlniece – liela daļa no tā, ko viņa prognozēja tālai nākotnei ir piepildījās. Pat viņas biogrāfi nav varējuši atrast un pierakstīt visus Vangas pareģojumus, taču daži no tiem, kas ir pieejami, pasaulei vēsta ne visai patīkamas lietas.

Viena no pēdējām baisajām aklās bulgāru gaišreģes Vangas prognozēm ir viņas paziņojums, ka pasaules gals sāksies 2025. gadā, vēsta New York Post. Tiek atgādināts, ka mistiskā dziedniece nomira 1996. gadā, bet viņas sekotāji joprojām gaida prognozes, ko viņa izteica pirms nāves.

Tiek atzīmēts, ka saskaņā ar viņas apgalvojumiem cilvēce netiks iznīcināta līdz 5079. gadam, bet apokalipse sāksies 2025. gadā.

Vangas pareģojums – cilvēces beigu grafiks

2025. gads – konflikts Eiropā izpostīs kontinenta iedzīvotājus;

2028. gads – cilvēki sāks izpētīt Venēru kā enerģijas avotu;

2033. gads – izkusīs polārie lauki, kā rezultātā jūras līmenis visā pasaulē paaugstināsies milzīgā augstumā;

2076. gads – komunisms izplatīsies valstīs visā pasaulē;

2130. gads – cilvēki satiksies ar citplanētiešiem;

2170. gads – sausums izpostīs lielāko daļu pasaules;

3005. gads — Zeme sāks karu ar Marsa civilizāciju;

3797. gads – cilvēkiem būs jāpamet Zeme, jo tā būs dzīvībai nepiemērota;

5079. gads – pienāks pasaules gals.