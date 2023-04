Foto: Pexels

Ja cilvēks dāvanā saņēmis vērtīgu dāvanu, vai tā jādeklarē? Kuram tas jādara – dāvinātājam vai saņēmējam? Ieteikt







Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Ja cilvēks dāvanā saņēmis vērtīgu dāvanu (vērtslietu), vai tā jādeklarē? Ja jā, kuram tas jādara – dāvinātājam vai saņēmējam? Kādas ir sekas, ja šādu dāvinājumu nereģistrē? Vai, piemēram, VID var likt paskaidrot, kur un kā persona vērtīgo priekšmetu ieguvusi, un vai īpašniekam ir pienākums šādu paskaidrojumu sniegt? Laura M.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu speciālisti informē, ka likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 9. pantā noteikts – ar nodokli neapliek dāvanas no fiziskajām personām, ja dāvinātāju ar nodokļa maksātāju saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē. Minētā norma nav piemērojama, ja dāvina saimnieciskās darbības ietvaros.Taču, ja gada laikā ar nodokli neapliekamie ienākumi, to skaitā no radinieka dāvinājumā saņemto dāvanu vērtība pārsniedz 10 000 eiro, šo dāvanu saņēmējs pēctaksācijas gadā no 1. marta līdz 1. jūnijam, bet, ja gada ienākumi pārsniedz 78 100 eiro, – no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam, dāvanu summu deklarē gada ienākumu deklarācijā kā neapliekamos ienākumus.

Ja dāvana saņemta no fiziskas personas, ar kuru nesaista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē, tad ar nodokli neapliek no dāvanas vērtības 1425 eiro taksācijas gada laikā, bet no pārējās summas apdāvinātā persona, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, no 1. marta līdz 1. jūnijam, bet, ja gada ienākumi pārsniedz 78 100 eiro, no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam, aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli, piemērojot progresīvo nodokļa likmi.

Minētajos gadījumos gada ienākumu deklarācija iesniedzama obligāti. Atbildot uz jautājumu par dāvanu nedeklarēšanu un sekām, VID informē, ka katru gadījumu vērtējot atsevišķi.

Ja dāvanas saņēmējs nezina dāvanas vērtību un dāvinātajs to viņam neizpauž, par tās iegādes vērtību uzskata dāvanas novērtējumu naudas izteiksmē pēc tirgus cenām, kādas bijušas spēkā dāvinājuma saņemšanas dienā.