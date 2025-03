FOTO: AP/Scanpix/LETA

"Vai Zelenskis spēs politiski izdzīvot, ja Krimu atdos Krievijai?" Trampa īpašais sūtnis Vitkofs komentē dienaskārtībā esošos jautājumus







ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Tuvajos Austrumos Stīvs Vitkofs 22. martā publicētajā intervijā amerikāņu politiskajam komentētājam Takeram Karlsonam “Youtube” kanālā paudis, ka prezidenta vēlēšanas Ukrainā ir nepieciešamas un Kijiva jau esot piekritusi tās rīkot.

Sarunā viņš plaši komentēja arī Krimas jautājumu. Pilna saite uz sarunu ir zemāk, taču ieskatāmies dažās būtiskākajās atziņās!

Galvenā problēma Krievijas un Ukrainas konfliktā ir Krimas un Donbasa statuss. Viņi ir krievvalodīgie, tur notika referendumi, un lielākā daļa iedzīvotāju paziņoja, ka vēlas būt Krievijas sastāvā. Kad šis jautājums būs atrisināts, mums būs ļoti pozitīvas sarunas.

Tā vienmēr bija problēma, bet neviens par to nerunāja. Krievi de facto kontrolē šīs teritorijas. Jautājums, vai pasaule atzīs, ka tās ir Krievijas teritorijas? Vai Zelenskis spēs izdzīvot politiski, ja atzīs?

Zelenskis saprot, ka Ukraina nebūs NATO dalībvalsts. Diskusija par drošības garantijām Ukrainai joprojām ir atklāta.

Ukrainā būs prezidenta vēlēšanas, Kijeva jau piekritusi.

Krievija un Ukraina nākamnedēļ noteiks moratoriju jūras spēku triecieniem Melnajā jūrā. Mēs neesam tik tālu no pastāvīga pamiera. Putins ir supergudrs. Tas ir absurds, ka krievi grib maršēt cauri visai Eiropai – mums ir NATO. Putins un Tramps tiksies tuvāko mēnešu laikā.

Šis ir fragments no ASV prezidenta īpašā sūtņa Stīva Vitkofa teiktā žurnālistam Takeram Karlsonam. Izteikumi ir rediģēti, bet to nozīme ir pilnībā saglabāta.