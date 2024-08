Foto: Fotolia

Vairāk nekā prostitūcija. Rīgā atklāts plašs cilvēktirdzniecības tīkls, kurā upuri spiesti maksāt parādus, pārdodot savu ķermeni







Valsts policija kriminālvajāšanas sākšanai nosūtījusi lietu pret divām personām, kuras Rīgā organizējušas seksuālu pakalpojumu sniegšanu bordelī, turklāt vēl nodarbojušās ar cilvēktirdzniecību, aģentūru LETA informēja Valsts policijā (VP).

Kā aģentūru LETA informēja VP, jūlija beigās VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes 4.nodaļa pabeidza izmeklēšanu kriminālprocesā par sutenerismu un bordeļa uzturēšanu personu grupā iedzīvošanās nolūkā, cilvēktirdzniecību, kā arī par noziedzīgā ceļā iegūtu finanšu līdzekļu legalizāciju, ja tas izdarīts lielā apmērā.

Aizdomās turētās divas personas – 53 gadus vecs vīrietis un 41 gadu veca sieviete – iedzīvošanās nolūkā koordinējušas bordelī strādājošo darbu – kontrolēja klientu skaitu, noteica seksuālo pakalpojumu izcenojumu un iekasēja daļu no prostitūcijā iegūtās peļņas. Aizdomās turētie veica arī citas darbības, nodrošinot nepārtrauktu bordeļa darbības funkcionēšanu, norādīja policijā.

Personas skaidrā naudā iegūtos līdzekļus regulāri ieskaitījušas savos bankas kontos, šādā veidā mainot noziedzīgi iegūto līdzekļu atrašanās vietu un piederību. Lai slēptu un maskētu finanšu līdzekļu noziedzīgo izcelsmi, tie apvienoti ar paša likumīgajiem ienākumiem, iegādājoties nekustamos un kustamos īpašumus, kā arī izlietojot noziedzīgos līdzekļus nekustamo īpašumu remontam un pašpatēriņam.

Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka viena no aizdomās turētām personām izmantoja prostitūtu atkarību no viņa un ievainojamības stāvokli, ņemot vērā viņu nabadzību, iztikas līdzekļu nepieciešamību un atkarību no narkotiskām vielām, kā arī apstākļus, ka personām nav citas reālas vai pieņemamas izvēles, kā vien pakļauties seksuālai ekspluatācijai.

Prostitūtu personu apliecinošie dokumenti tika glabāti pie aizdomās turētā kā parādu garantija. Personas bija spiestas turpināt nodarboties ar prostitūciju, sniedzot klientiem seksuālus pakalpojumus par samaksu, daļu no nopelnītās naudas atdodot bordeļa saimniekam, tādējādi personas iesaistītas nepārtrauktā parādu jūgā. Minētās darbības policija kvalificēja kā cilvēktirdzniecību.

VP aizturējusi abas aizdomās turētās personas. Vīrietis jau iepriekš ir vairākas reizes sodīts par sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu.

Policijā norādīja, ka pirmstiesas izmeklēšanas procesā savākti pietiekami pierādījumi aizdomās turētā vīrieša saukšanai pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 165.panta otrajā daļā, 195.panta trešajā daļā, 154.1 panta pirmajā daļā un 163.1 pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu sastāvu pazīmēm, un aizdomās turētās sievietes saukšanai pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 165.panta otrajā daļā un 195.panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu sastāvu pazīmēm.

Uzlikti aresti kustamai un nekustamai mantai par kopējo summu vairāk nekā 120 000 eiro apmērā.

Sākotnēji tiesa vienai aizdomās turētajai personai piemēroja drošības līdzekli apcietinājumu, kas vēlāk tika mainīts uz drošības līdzekli, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.

26.jūlijā kriminālprocess nosūtīts uz Daudznozaru specializēto prokuratūru kriminālvajāšanas sākšanai.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.